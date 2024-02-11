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انخفاض إنتاج أوبك + من الخام بمقدار 340 ألف برميل يومياً الشهر الماضي

2/11/2024 12:08:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكر تقرير لوكالة "بلاتس" الدولية للمعلومات النفطية أن إنتاج "أوبك +" من الخام انخفض بمقدار 340 ألف برميل يومياً في كانون الثاني الماضي.


ويعد هذا الانخفاض الأكبر في 6 أشهر، حيث نفذ بعض أعضاء التحالف تخفيضات طوعية، بينما أغلق متظاهرون أكبر حقل في ليبيا لأكثر من أسبوعين.
وأشار التقرير إلى أنه مع ذلك، كان انخفاض الإنتاج أقل بكثير من التخفيضات التي تعهدت بها المجموعة، التي تبلغ نحو 700 ألف برميل يوميا للربع الأول من عام 2024، مع تجاوز العراق حصته بكثير، بينما لم تتمكن كازاخستان والإمارات والكويت من تحقيق أهدافها الجديدة.
وأسهمت دول أوبك الـ12 بنصيب الأسد في انخفاض الإنتاج على أساس شهري، حيث انخفض إنتاج المجموعة الأساسية بمقدار 310 آلاف برميل يوميا.


وبحسب التقرير ضخ أعضاء أوبك 26.49 مليون برميل يوميا من الخام بشكل جماعي، انخفاضا من 26.80 مليون برميل يوميا في كانون الأول، عندما تم إلغاء الإنتاج.

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