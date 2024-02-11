وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء
التاريخ
2/11/2024 12:08:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت وزارات ومؤسسات حكومية، التالية اسماؤهم لإجراء المقابلات الشخصية والامتحان التنافسي لغايات استكمال اجراءات التعيين.
كما أعلنت عن وظائف حكومية شاغرة.
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