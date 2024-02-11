اصابة بتصادم مركبتين على طريق البحر الميت

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النقيب عامر الصمادي، من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية التعامل مع عدد من الحوادث والمعوقات على طرق خارجية.



وبيّن الصمادي، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق البحر الميت، ونتج عن الحادث إصابة واحدة، تم نقلها من خلال الدفاع المدني إلى مستشفى الشونة.



وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تصادم آخر بين مركبتين على طريق إربد - عمّان، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، وتم رفع العوائق عن الطريق.



وحول أبرز المعوقات، قال الصمادي إنه تم التعامل مع سقوط حفارة كانت مُحملة على "مركبة ونش" بعد جسر النعيمة باتجاه إربد، حيث نشبت الحفارة باسلاك الكهرباء ما أدى إلى سقوطها وانقطاع الاسلاك، وتم إغلاق الطريق مؤقتاً لحين رفع العوائق، وإعادة فتح السير أمام المركبات.



وأشار إلى أنه تم التعامل مع حريق شب بمقدمة مركبة، نتيجة تماس كهربائي على طريق جرش - الزرقاء، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.