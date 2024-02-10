طلاب الثانوية العامة يسلمون استمارة التقدم للامتحانات

MENAFN - Youm7) مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، استعدت المدارس لقيام طلاب الصف الثالث الثانوي العام بتسليم استمارة التقدم للامتحانات إلى مدارسهم، حيث تقوم المدارس باستلام الاستمارات ومراجعتها بدقة للتأكد من صحة البيانات الموجودة بها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطالب يسلم الاستمارة والأوراق المطلوبة لدخول الامتحانات وتتضمن الاستمارة الأصل وصور منها و4 صور شخصية مكتوب عليها اسم الطالب وشهادة ميلاد حديثة وإيصال المصروفات وصورة منه وإيصال التابلت وصورة منه وإيصال الاستمارة ( رسوم دخول الامتحان ) وصورة منه وصورة بطاقة ولى الأمر مكتوب عليها رقم تليفون ولى الأمر و إيصال إعادة قيد لمن تجاوز نسب الغياب المقررة قانوناً وطابع فئة (10) جنيه باسم دعم وتنمية المشروعات وصورة بطاقة الطالب مكتوب عليها رقم تليفون الطالب- هذا البند خاص بالطلاب الراسبين فقط ( حوالة بريدية باسم الادارة العامة للامتحانات ب 20 جنيه وبيان رسوب من الإدارة التعليمية.وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 بداية من الأحد 14 يناير 2024، ويمكن للطلاب الآن الدخول على الرابط التالى لملء الاستمارة