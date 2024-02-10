الجزائر تستضيف فعاليات النسخة الـ12 من المعرض الاقتصادي الدولي

MENAFN - Youm7) تستضيف الجزائر فعاليات النسخة الـ12 من المعرض الاقتصادي الدولي (الموقار) المقرر انطلاقه من 22 إلى 27 فبراير الجاري في ولاية تندوف بجنوبي البلاد.

وأوضحت وزارة التجارة الجزائرية - في بيان - أن هذه النسخة سوف تشهد مشاركة واسعة لمختلف الشركات والمؤسسات الاقتصادية الجزائرية والأجنبية وحضور رجال أعمال من مختلف الدول الأفريقية، حيث ستسمح هذه المناسبة بعقد شراكات اقتصادية دولية مهمة.



وأضاف أن هذه التظاهرة فرصة للمتعاملين الاقتصاديين الأفارقة في إبرام شركات وإطلاق مشاريع استثمارية في العديد من الدول الإفريقية.



كما يشكل هذا المعرض فرصة لتعزيز المكانة الاقتصادية للجزائر في أفريقيا، بما فيها دول منطقة الساحل.



