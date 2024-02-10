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العراق والأمم المتحدة يؤكدان ضرورة إيقاف العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين

2/10/2024 11:26:35 PM
(MENAFN- Youm7) أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، ضرورة تكثيف الجهود والعمل الجاد من أجل إيقاف العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لهم.



جاء ذلك خلال لقائهما على هامش أعمال جلسة الاستماع البرلمانية في مقر الأمم المتحدة لرؤساء برلمانات دول العالم، المنعقد في الولايات المتحدة الأمريكية - نيويورك، حيث بحثا التخفيف من حدة التوترات وآثار الصراعات والنزاعات والحروب العسكرية، وفقا لبيان للمكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).



وجرى، خلال اللقاء، مناقشة عدد من القضايا والموضوعات وبحث السبل الكفيلة لاستثمار فرص التعاون بين برلمانات دول العالم لتكريس أهداف الأمم المتحدة في إرساء الأمن والسلم الدوليين .



وأكد الجانبان، خلال اللقاء، على دعم ومساندة المساعي لتحقيق السلام والتنمية البشرية المستدامة، ومواجهة التحديات والتخفيف من حدة التوترات وآثار الصراعات والنزاعات والحروب العسكرية.












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