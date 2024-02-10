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ميقاتي يجدد الدعوة لانتخاب رئيس جديد للبنان في أسرع وقت

2/10/2024 11:26:35 PM
(MENAFN- Youm7)
جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الدعوة إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت، موضحا أن تولي مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية يأتي لإدارة البلد لمنع التأثير السلبي للفراغ.



وأضاف ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء أن اللوم يجب أن يوجه لمن يتسبب في الفراغ الرئاسي لا لمن يسعى لمنع التأثير السلبي له، مجددا رفضه لأي منطق طائفي في التعامل مع موضوع إدارة الفراغ الرئاسي.



وتطرق رئيس الحكومة إلى موضوع التعويضات للعاملين في القطاع العام والعسكريين وبدل الإنتاجية للموظفين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، وقال إنه عقد بالأمس سلسلة اجتماعات مالية، تبين من خلالها استمرار وجود تفاوت ببن العاملين في القطاع العام والعسكريين.



وأكد أنه طلب التريث في استكمال دراسة هذا الملف إلى حين مراجعة الأرقام كلها، مشيرا إلى عقد اجتماعات الأسبوع المقبل مع ممثلين عن قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والمتقاعدين بمشاركة من يرغب من الوزراء.



وأشار ميقاتي إلى أن مصرف لبنان طلب أيضا التريث في بت هذا الملف لحين مراجعة كل الأرقام، منعا لحصول أي تأثير سلبي على الاستقرار في سعر الصرف.












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