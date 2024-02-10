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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قريتين في نابلس بالضفة الغربية

2/10/2024 11:26:35 PM
(MENAFN- Youm7) ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت قريتي روجيب ودير الحطب في نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوكالة إن القوات الإسرائيلية داهمت وحاصرت عدداً من المنازل في روجيب، واندلعت مواجهات، وأطلق الجنود الإسرائيليون الرصاص وقنابل الصوت، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي قرية دير الحطب شرق نابلس، اقتحمت قوات إسرائيلية بعض المنازل، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات.










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