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رئيس الصومال يؤكد أهمية دعم علماء الدين لنضال الجيش في تحرير البلاد

2/10/2024 11:26:35 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ، أهمية دعم علماء الدين لنضال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تحرير البلاد من الإرهابيين.



جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عقده رئيس الصومال مع علماء الدين، وتناول آخر مستجدات عملية تحرير البلاد من الإرهابيين، والتأكيد على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية، فضلا عن بحث سبل حل العقبات التي تحول دون تقدم البلاد، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) السبت.



وأشاد الرئيس الصومالي، خلال اللقاء الذي حضره وزير الأوقاف والشؤون الدينية الصومالي الشيخ مختار روبو علي، وممثلون عن المؤسسات الدينية الصومالية، بالتزام العلماء في إظهار حقيقة المليشيات التي تفتري على الدين الإسلامي الحنيف ومبادئه، ودورهم في الإصلاح والدفاع عن الوطن.



بدورهم، أطلع علماء الدين الصوماليون رئيس البلاد على آرائهم ومقترحاتهم في عملية بناء الدولة وتنمية الوطن ومحاربة الفكر المتطرف، مؤكدين وقوفهم التام في دعم جهود الحكومة












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