نقابة أطباء الأسنان تعلن ابتكار طبيب لنظام جديد لترقيم الأسنان

قالت

النقابة العامة لأطباء الأسنان ، إن الدكتور رامى ربيع، قد ابتكر نظاما جديدا لترقيم الأسنان، يعالج مشاكل الأنظمة السابقة ويمكن استخدامه على برامج الكمبيوتر والأجهزة الحديثة والرقمية حيث إنه سهل الفهم والاستخدام .

وأوضحت النقابة، أن النظام الجديد يعتمد على إعطاء كل "سنة" حرف ورقم للتعبير عنها بطريقة تقلل من نسبة الخطأ الواردة فى الأنظمة الأخرى المستخدمة، مشيرة إلى أنه يمكن اعتبار هذا الابتكار بأنه تحد جديد لقدرة الطبيب المصرى والعربى على الإبداع والتطوير المستمر، ومن ثم يوصى الأطباء بإدراج هذا النظام الجديد ضمن المناهج التعليمية للطلاب فى كليات طب الأسنان بالجامعات المختلفة وأيضا البدء بنشر تداوله بالعيادات الطبية والمنشآت الصحية المختلفة ومراكز الأشعة والمعامل السنية .





وأشارت إلى أنه تم الإعلان عن هذا الابتكار من خلال إحدى الأوراق البحثية المنشورة فى مجلة علمية ذات تصنيف عالى (Q1)، حيث وضع أسس هذا النظام الجديد الدكتور رامى ربيع عضو هيئة التدريس بأحد الجامعات المصرية، وقد تم هذا البحث تحت إشراف و مساعدة الدكتور حمدى حسنى أستاذ العلاج التحفظى بجامعة المنصورة.



