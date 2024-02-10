تعرف على تفاصيل برنامج الإصلاحات الهيكلية في قطاع الزراعة

MENAFN - Youm7) قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن قطاع الزراعة في الدولة المصرية شهد نهضة ودعمًا غير مسبوقة من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية، نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل السياسات والإجراءات التنفيذية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلق بقطاع الزراعة:





‎1- وفقاً للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو ايجابية . ‎2-القطاع اثبت قدرة على الصمود خلال جائحة كورونا في وقت عجزت فيه كثيراً من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها.‎3- الهدف الاستراتيجي الأول "تحقيق الأمن الغذائي والمائي" يشمل سياسات وإجراءات إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية وتعظيم كفاءة استخدام المياه.‎4- الهدف الاستراتيجي الثاني "زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين تنافسيته" على إجراءات النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية والاصلاح التشريعي لتحسين أداء القطاع الزراعي.‎5-الهدف الاستراتيجي الثالث " زيادة تنافسية الصادرات الزراعية " فيشمل سياسات وإجراءات زيادة الصادرات الزراعية وزيادة الفرص الاستثمارية و خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين".‎6-وزارة الزراعة بقطاعاتها واداراتها المختلفة استطاعوا تحقيق الكثير من الاهداف الاستراتيجيةلبرنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بتنمية قطاع الزراعة وزيادة تنافسيته خاصة السياسات والإجراءات التنفيذية المتعلقة .‎7- تدعيم مشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة خاصة للمحاصيل الاستراتيجية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية من خلال التوسع فى البحوث التطبيقية .‎8-تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية، لتأمين احتياجات الدولة المصرية من المحاصيل الاستراتيجية.‎9-التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والإصلاح التشريعي والمؤسسي وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين.