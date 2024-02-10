نقابة صيادلة القاهرة تدعو أعضاءها لاجتماع لمناقشة قضايا المهنة 12 فبراير

MENAFN - Youm7) دعت نقابة صيادلة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الشيخ عضو مجلس الشيوخ، نقيب صيادلة القاهرة، كافة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة صيادلة القاهرة لاجتماع مهنى ونقابى مع مجلس النقابة، يوم الإثنين الموافق 12 فبراير الساعة 2 ظهرا، وذلك لمناقشة كل الأمور المهنية والنقابية في الفترة القادمة.

وأوضحت النقابة، أن الدعوة تأتى إيمانا من مجلس نقابة صيادلة القاهرة بدور اللجان النقابية والصيادلة وما يحدث من مستجدات في مهنة الصيدلة، وأن النقاش البناء بين أبناء المهنة الواحدة هو أحد أهم أركان وركائز النجاح المهني والنقابي.يذكر أن نقابة صيادلة القاهرة استضافت عددا من الصيادلة الحكوميين فى افتتاح مقر مدينة نصر الدائم والكائن فى 49 ش مصطفى النحاس بحضور أعضاء المجلس عضو مجلس الشيوخ ونقيب القاهرة النائب الدكتور محمد الشيخ، اادكتور رضا مراد، الدكتور جمال بشندي، الدكتور عماد ميخائيل، الدكتور محفوظ رمزي، الدكتور البدري الهواري، الدكتور عمرو مغربي، الدكتورة أماني فتوح.حيث استهل النقيب بالترحيب بالضيوف مؤكدا على أن المقر هو بيت الصيادلة الدائم بالقاهر، معرجا على الخدمات المختلفة التى تقدمها النقابة، داعيا الصيادلة الحكوميين للمشاركة فى المقر بأفكارهم وطرح الحلول للمعوقات التي تواجههم أثناء العمل.