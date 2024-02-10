Sunday, 11 February 2024 08:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نقابة صيادلة القاهرة تدعو أعضاءها لاجتماع لمناقشة قضايا المهنة 12 فبراير

2/10/2024 11:26:32 PM
(MENAFN- Youm7) دعت نقابة صيادلة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الشيخ عضو مجلس الشيوخ، نقيب صيادلة القاهرة، كافة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة صيادلة القاهرة لاجتماع مهنى ونقابى مع مجلس النقابة، يوم الإثنين الموافق 12 فبراير الساعة 2 ظهرا، وذلك لمناقشة كل الأمور المهنية والنقابية في الفترة القادمة.


وأوضحت النقابة، أن الدعوة تأتى إيمانا من مجلس نقابة صيادلة القاهرة بدور اللجان النقابية والصيادلة وما يحدث من مستجدات في مهنة الصيدلة، وأن النقاش البناء بين أبناء المهنة الواحدة هو أحد أهم أركان وركائز النجاح المهني والنقابي.

يذكر أن نقابة صيادلة القاهرة استضافت عددا من الصيادلة الحكوميين فى افتتاح مقر مدينة نصر الدائم والكائن فى 49 ش مصطفى النحاس بحضور أعضاء المجلس عضو مجلس الشيوخ ونقيب القاهرة النائب الدكتور محمد الشيخ، اادكتور رضا مراد، الدكتور جمال بشندي، الدكتور عماد ميخائيل، الدكتور محفوظ رمزي، الدكتور البدري الهواري، الدكتور عمرو مغربي، الدكتورة أماني فتوح.

حيث استهل النقيب بالترحيب بالضيوف مؤكدا على أن المقر هو بيت الصيادلة الدائم بالقاهر، معرجا على الخدمات المختلفة التى تقدمها النقابة، داعيا الصيادلة الحكوميين للمشاركة فى المقر بأفكارهم وطرح الحلول للمعوقات التي تواجههم أثناء العمل.





MENAFN10022024000132011024ID1107837076

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث