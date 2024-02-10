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مؤتمر دولي لهندسة الأزهر يتناول جديد تطبيقات الهندسة والذكاء الاصطناعي 24 فبراير

2/10/2024 11:26:32 PM
(MENAFN- Youm7)

فى إطار نشاطها العلمى العالمى الذى تتميز به ويعكس عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعة وجامعة على مر التاريخ والعصور منذ أكثر من ألف عام من العطاء، تنظم كلية الهندسة بنين بالقاهرة مؤتمرها الهندسى الدولى السادس عشر والذى يعقد فى الفترة من 24 إلى 25 من فبراير 2024م تحت عنوان: "التطبيقات الهندسية الحديثة والذكاء الاصطناعى من أجل الاستدامة"؛ صرح بذلك الدكتور محمد مهنى، عميد الكلية رئيس المؤتمر.

وأوضح أن المؤتمر يقام فى إطار رسالة الكلية للنهوض والارتقاء بالبحث العلمي، وأن المؤتمر الدولى ال 16 للكلية يقام برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، و الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأضاف عميد كلية الهندسة أن المؤتمر الدولى ال 16 يأتى ضمن سلسلة المؤتمرات العلمية التى تعقدها كلية الهندسة بنين بالقاهرة؛ لمناقشة الأفكار البحثية المبتكرة المتعلقة بمختلف التخصصات الهندسية، وكذلك الدراسات التكميلية، مثل: الرياضيات، والفيزياء الهندسية، وإجراء نقاشات علمية وورش عمل بهدف تبادل المعرفة الهندسية والتكنولوجية وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

وأشار عميد كلية الهندسة إلى أن المؤتمر الدولى ال 16 يقام هذا العام بالتعاون مع جمعية تطوير العلوم والتكنولوجيا اليابانية وبحضور عدد من الأساتذة اليابانيين المتخصصين فى الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته الحديثة فى مختلف التخصصات الهندسية، مؤكدًا أنه يشارك فى أعمال المؤتمر وجلساته العلمية وورشه التدريبية عدد من العلماء المتخصصين وطلاب الدراسات العليا من مختلف كليات الهندسة الأربعة بجامعة الأزهر، إضافة إلى مشاركين من كليات الهندسة فى الجامعات والمعاهد البحثية المصرية ومن مختلف الدول العربية والأجنبية، كما سيحضر المؤتمر وفود من الشركات والهيئات الهندسية المختلفة.







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