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خطوة بخطوة.. طريقة تقديم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة إلكترونيا

2/10/2024 11:26:31 PM
(MENAFN- Youm7) يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة بخطوات بسيطة التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، خاصة بعد إتاحة مديرية التربية والتعليم بالجيزة تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية إلكترونيًا من خلال موقعها الرسمي للطلاب الراغبين في مراجعة وتدقيق أوراق إجاباتهم.
وأوضحت المديرية أنه بالنسبة للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية يقدم الطالب أو ولى أمره طلب التظلم للإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من نتيجتها، وسداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (35) جنيها فى المادة الواحدة، كما يمكن للطالب تقديم طلب التظلم على النتيجة إلكترونيًا باتباع الخطوات والإجراءات التالية:
1-يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلكترونيًا وطباعته، وسيتم تحديد موعد للاطلاع، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.
2- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية.
3- يتم سداد الرسوم في الكنترول أثناء الاطلاع وقدرها (35) جنيهًا فى المادة الواحدة بمقر اللجنة، وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات فى الاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها وسوف يكون متواجد مندوب لتحصيل الرسوم بالكنترول.
4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره، يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته من خلال الموقع بعد 15 يومًا من الانتهاء من فترة التظلمات بالكامل.
5- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.
يُذكر أن إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس انتهت الخميس الماضي وعاد الطلاب للدراسة بالفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير الجارى، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدراسة في الترم الثاني لمدة 14 أسبوعًا، على أن تنتهي في يوم الخميس 6 يونيو 2024، بإجمالى 96 يومًا، موزعة على 14 أسبوعًا.














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