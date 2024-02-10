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يديعوت أحرونوت: وفاة جندي إسرائيلي بعد إصابته بعدوى بكتيرية

2/10/2024 11:26:28 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الاحتلال الاسرائيلى، وفاة أحد جنوده متأثرا بإصابته بـ"التهاب بكتيري" أو عدوى بعد ساعات من وصوله إلى مستشفى "هداسا".

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء السبت، أن أحد جنود جيش الاحتلال الاسرائيلى تم الإعلان عن وفاته متأثرا بإصابته بمرض أو التهاب بكتيري، دون معرفة كيف أصيب بهذا الالتهاب.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الجندي (20 عاما) قد تم تجنيده في شهر أغسطس الماضي، ضمن لواء جولاني، لكنه لم يحارب في غزة، ووصل إلى مستشفى هداسا، صباح السبت، ولكنه توفي متأثرا بالتهاب بكتيري لم يتمكن الأطباء من معرفة سبب هذا الالتهاب.

ونقلت الصحيفة عن المستشفى أن المجند أصيب بمرض نادر نسبيا، وهي بكتريا عدوانية تهاجم الجسم بشدة دون معرفة سبب هذا الهجوم، وهي بكتيريا تهاجم الأطفال فحسب، مشيرة إلى أنه سبق أن توفي جندي إسرائيلي (26 عاما) ببكتريا مماثلة خلال تواجده للحرب في شمال قطاع غزة.








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