يديعوت أحرونوت: وفاة جندي إسرائيلي بعد إصابته بعدوى بكتيرية

(MENAFN
- Youm7) أعلن الاحتلال الاسرائيلى، وفاة أحد جنوده متأثرا بإصابته بـ"التهاب بكتيري" أو عدوى بعد ساعات من وصوله إلى مستشفى "هداسا".
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء السبت، أن أحد جنود جيش الاحتلال الاسرائيلى تم الإعلان عن وفاته متأثرا بإصابته بمرض أو التهاب بكتيري، دون معرفة كيف أصيب بهذا الالتهاب.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الجندي (20 عاما) قد تم تجنيده في شهر أغسطس الماضي، ضمن لواء جولاني، لكنه لم يحارب في غزة، ووصل إلى مستشفى هداسا، صباح السبت، ولكنه توفي متأثرا بالتهاب بكتيري لم يتمكن الأطباء من معرفة سبب هذا الالتهاب.
ونقلت الصحيفة عن المستشفى أن المجند أصيب بمرض نادر نسبيا، وهي بكتريا عدوانية تهاجم الجسم بشدة دون معرفة سبب هذا الهجوم، وهي بكتيريا تهاجم الأطفال فحسب، مشيرة إلى أنه سبق أن توفي جندي إسرائيلي (26 عاما) ببكتريا مماثلة خلال تواجده للحرب في شمال قطاع غزة.
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