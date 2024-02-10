نشطاء بيئة فرنسيون يسكبون الحساء على لوحة الربيع لمونيه في متحف ليون

MENAFN - Youm7) ذكرت صحيفة "بروجريس" أن نشطاء بيئة من حركة "الاستجابة الغذائية" سكبوا حساء على لوحة "الربيع" للفنان الانطباعي الفرنسي كلود مونيه في متحف ليون للفنون الجميلة.

وأكدت سلطات المدينة وقوع الحادث، وبحسب المعلومات الأولية، كانت التحفة الفنية محمية بالزجاج.

وأضافت الصحيفة أنه تم إغلاق القاعة الانطباعية بعد الحادث، حيث من المقرر أن يتم فحص اللوحة من قبل خبير في الأيام المقبلة.

وأوردت الصحيفة أنه "بعد ظهر يوم السبت، قام ناشطان من منظمة الاستجابة الغذائية (Riposte alimentaire) بسكب الحساء على لوحة "الربيع"، للفنان كلود مونيه، والمعروضة في متحف ليون للفنون الجميلة".

ونشرت الحركة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "X" صورا ومقطع فيديو للعملية التي شاركت فيها فتاتان ترتديان قمصانا بيضاء تحمل اسم المنظمة.

وبعد سكب الحساء على هذه التحفة الفنية، وقفت الفتاتان وأسندتا ظهريهما إلى اللوحة، ورفعتا

يديهما اليمنى، ورددتا شعار: سيكون هذا الربيع ربيعنا الأخير إذا لم نتحرك. فماذا سيرسم فنانونا المستقبليون؟"

وقالت الحركة في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي إنها كانت "تهدف للتحذير ولفت الأنظار للأزمة المناخية والاجتماعية الوشيكة”.

وفي نهاية يناير، أفادت وكالة فرانس برس بأن ناشطين في مجال البيئة من نفس المنظمة سكبوا الحساء في باريس على اللوحة الشهيرة لليوناردو دافنشي "الموناليزا" في متحف اللوفر المحمي بزجاج محصن.



