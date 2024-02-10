خارجية فرنسا تدعو لتعزيز دفاعات الاتحاد الأوروبي على خلفية التهديد الروسي

MENAFN - Youm7) أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في مقابلة مع صحيفة غرب فرنسا، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الاستثمار في الدفاع وإنتاج المزيد من الأسلحة على خلفية "التهديد الروسي"

وأجاب بالإيجاب عندما سئل عما إذا كان يرى أنه من الممكن أن تقوم روسيا "بمهاجمة إحدى دول الناتو"، مذكرا بأن فرنسا بدأت في زيادة الاستثمار في الدفاع.

وتابع: "هذه مسألة وجودية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وأمننا الجماعي يعتمد عليها. وفي السياق الجيوسياسي الحالي، نحتاج إلى ميزانيات عسكرية تسمح لنا بالرد على التهديد، وتنظيم دفاع الاتحاد الأوروبي بطريقة أكثر واقعية. نعم، من الضروري أن نزيد جهودنا".

وأشار إلى أن أوروبا بحاجة إلى إيجاد "ضمانات أمنية"، وتعزيز التنسيق بين الجيوش وتحقيق المزيد من التكامل العسكري تدريجيا.

وأضاف أن النزاع في أوكرانيا "جعل الأشياء التي كانت مستحيلة في السابق ممكنة مثل المشتريات المشتركة للقذائف والصواريخ" وما إلى ذلك.

كما اعتبر الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج أنه يتعين على الحلف الاستعداد لاحتمال حدوث مواجهة تستمر لعقود مع روسيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم سعي الحلف للحرب مع روسيا.



