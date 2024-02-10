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مونوسكو تؤكد دعمها للكونغو الديمقراطية في مواجهة زحف 23 مارس نحو جوما

2/10/2024 11:26:28 PM
(MENAFN- Youm7)
أكدت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) عزمها دعم القوات المسلحة الكونغولية في حماية مدينتي "ساكي" و"جوما" بمقاطعة كيفو الشمالية على خلفية التقدم الذي تحرزه قوات حركة "23 مارس" المتمردة.



وأكد المتحدث باسم قوة بعثة الأمم المتحدة اللفتنانت كولونيل/ كيداجني منساه - وفقا لما نقلت الخدمة الصحفية للبعثة في الكونغو الديمقراطية - أن عملية "سبرينجبوك" التي تنفذها البعثة بالتعاون مع القوات المسلحة الكونغولية مستمرة في إقليمي "ماسيسي" و"نيراجونجو" في كيفو الشمالية.



وطمأن سكان "ساكي" و"جوما" والمناطق المحيطة بهما، قائلا "إن بعثة مونوسكو وفقا لولايتها المتمثلة في حماية المدنيين، شنت عدة عمليات عسكرية من بينها عملية سبرينجبوك التي تهدف إلى الدفاع عن مدينتي ساكي وجوما".



وأشار أيضا إلى أن "قوة بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية مازالت شريكا للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وتقف حاليا إلى جانبها لصد هجوم حركة 23 مارس".



وأضاف: "أردت طمأنة سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل عام ومقاطعة كيفو الشمالية بشكل خاص بأن عملية سبرينجبوك مستمرة وستدافع عن مدينتي ساكي وجوما من مواقعها المتقدمة".



جدير بالذكر أن العديد من الجهات الفاعلة السياسية والمجتمع المدني في مقاطعة كيفو الشمالية رحبوا بهذه العملية، في نوفمبر الماضي، والتي من شأنها، حسب رأيهم، أن تعزز الجهود التي بذلها الجيش الكونغولي بالفعل.












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