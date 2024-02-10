مونوسكو تؤكد دعمها للكونغو الديمقراطية في مواجهة زحف 23 مارس نحو جوما

(MENAFN
- Youm7)
أكدت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) عزمها دعم القوات المسلحة الكونغولية في حماية مدينتي "ساكي" و"جوما" بمقاطعة كيفو الشمالية على خلفية التقدم الذي تحرزه قوات حركة "23 مارس" المتمردة.
وأكد المتحدث باسم قوة بعثة الأمم المتحدة اللفتنانت كولونيل/ كيداجني منساه - وفقا لما نقلت الخدمة الصحفية للبعثة في الكونغو الديمقراطية - أن عملية "سبرينجبوك" التي تنفذها البعثة بالتعاون مع القوات المسلحة الكونغولية مستمرة في إقليمي "ماسيسي" و"نيراجونجو" في كيفو الشمالية.
وطمأن سكان "ساكي" و"جوما" والمناطق المحيطة بهما، قائلا "إن بعثة مونوسكو وفقا لولايتها المتمثلة في حماية المدنيين، شنت عدة عمليات عسكرية من بينها عملية سبرينجبوك التي تهدف إلى الدفاع عن مدينتي ساكي وجوما".
وأشار أيضا إلى أن "قوة بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية مازالت شريكا للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وتقف حاليا إلى جانبها لصد هجوم حركة 23 مارس".
وأضاف: "أردت طمأنة سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل عام ومقاطعة كيفو الشمالية بشكل خاص بأن عملية سبرينجبوك مستمرة وستدافع عن مدينتي ساكي وجوما من مواقعها المتقدمة".
جدير بالذكر أن العديد من الجهات الفاعلة السياسية والمجتمع المدني في مقاطعة كيفو الشمالية رحبوا بهذه العملية، في نوفمبر الماضي، والتي من شأنها، حسب رأيهم، أن تعزز الجهود التي بذلها الجيش الكونغولي بالفعل.
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