إيهاب جلال يستكشف سيراميكا من بوابة كأس الرابطة

MENAFN - Youm7) يعكف إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، على مشاهدة مباريات سيراميكا فى كأس رابطة الأندية المحترفة، والتى وصل فيها الفريق للمباراة النهائية، وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف كتيبة أيمن الرمادى، بحثاً عن استعادة الانتصارات للدراويش مع عودة الدوري.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة سيراميكا فى الرابعة عصر الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويواصل فريق

الاسماعيلى

تدريباته اليوم على ملعبه بعدما حصل اللاعبون على راحة من التدريبات الجمعة الماضية عقب التعادل السلبى مع الداخلية مساء الخميس الماضى ودياً.

وانتظم الثنائى هشام محمد وعماد حمدى لاعبا الاسماعيلى فى تدريبات الدراويش أمس السبت بعدما تعرض اللاعبان لإصابات طفيفة فى ودية الداخلية.

وتعادل الإسماعيلي مع الداخلية سلبيا خلال المباراة الودية التي جمعتهما عصر الخميس الماضى باستاد الإسماعيلية الرئيسي وذلك ضمن برنامج الإعداد لاستئناف مشوار الفريق بمسابقة الدوري المحلي.

كانت المباراة سجالا بين الفريقين وسط حرص الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال المدير الفني على إشراك الوافدين الجدد للوقوف على مدى جاهزيتهم وتحقيق مزيد من الانسجام والتناغم مع باقي عناصر للفريق قبيل استكمال مشوار الفريق في المنافسات الرسمية.

بدأ الاسماعيلى بتشكيل مكون من ..

احمد عادل حارس مرمى

الدفاع .. محمد دسوقي – محمد نصر – عماد حمدي – محمد بيومي.

الوسط .. إيريك تراوري – محمد عبدالسميع – هشام محمد – عمر الساعي.

الهجوم .. نادر فرج – محمد زيدان

وشارك من على مقاعد البدلاء .. محمد عمار ،حاتم سكر ،عبد الرحمن مجدي ،على الملواني ،عصام صبحي ،محمد حسن،عبد الرحمن الدح ،عبد الكريم مصطفي.



