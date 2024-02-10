Sunday, 11 February 2024 08:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أحمد حمدى يخضع لبرنامج تأهيلى فى الزمالك بعد إصابة الضامة

2/10/2024 11:26:25 PM
(MENAFN- Youm7) يواصل أحمد حمدى، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، البرنامج التأهيلى المخصص له من قبل الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أسامة، بعدما تعرض اللاعب للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته فى المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام ناشئى مواليد 2003 و2005، حيث تعرض اللاعب للإصابة وغادر الملعب لعدم تمكنه من استكمال اللقاء.



وحدد الجهاز الطبي برنامجا تأهيليا مكثفا للاعب من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة، حيث يستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
على فريق الشباب مواليد 2003 بثلاثية مقابل هدف فى المباراة الودية التي أقيمت الخميس الماضى على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لمسابقة الدوري الممتاز، وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز إقامة المباراة على ثلاثة أشواط بواقع 30 دقيقة لكل شوط، سجل أهداف الفريق الأول كل من سيف الدين الجزيري "هدفين" وإبراهيما نداي، في حين سجل كريم عبدون هدف فريق الشباب.












MENAFN10022024000132011024ID1107837066

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث