الأهلي يقرر رفع عقد حمزة علاء لـ4 ملايين جنيه بالفئة الثالثة

(MENAFN
- Youm7) استقر مسئولو النادى الاهلى على تعديل وتمديد عقد حمزة علاء حارس مرمى الفريق لينضم الحارس الشاب لقائمة الفئة الثالثة بالفريق من حيث الرواتب.
ويرغب الأهلي فى رفع عقد حمزة علاء من مليوني جنيه إلى 4 ملايين جنيه فى الموسم الواحد، فى ظل الإمكانيات المتميزة التي يقدمها الحارس أثناء مشاركته مع المنتخب الأولمبى، حيث نجح في قيادة الفراعنة الصغار للتأهل لأولمبياد باريس 2024.
وأصبح حمزة علاء الحارس الثالث بالفريق بعد إصابة محمد الشناوي، كما أن حمزة الحارس الأساسي للمنتخب الأولمبي الذى سيُشارك فى أولمبياد باريس الصيف المقبل.
وفى سياق مختلف، يعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على مشاهدة مباريات شباب بلوزداد الجزائري، سواء في الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل الجزائر قبل ملاقاته فى الجولة المقبلة من دور المجموعات عقب فترة توقف المسابقات المحلية بسبب كأس الأمم الأفريقية.
وتوج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخراً فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.
ويغيب الأهلي فترة طويلة بسبب توقف المسابقات لظروف مشاركة منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، على أن يستأنف المباريات بدءاً من النصف الثانى لشهر فبراير الجاري بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.
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