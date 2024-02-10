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الأهلي يقرر رفع عقد حمزة علاء لـ4 ملايين جنيه بالفئة الثالثة

2/10/2024 11:26:25 PM
(MENAFN- Youm7) استقر مسئولو النادى الاهلى على تعديل وتمديد عقد حمزة علاء حارس مرمى الفريق لينضم الحارس الشاب لقائمة الفئة الثالثة بالفريق من حيث الرواتب.
ويرغب الأهلي فى رفع عقد حمزة علاء من مليوني جنيه إلى 4 ملايين جنيه فى الموسم الواحد، فى ظل الإمكانيات المتميزة التي يقدمها الحارس أثناء مشاركته مع المنتخب الأولمبى، حيث نجح في قيادة الفراعنة الصغار للتأهل لأولمبياد باريس 2024.
وأصبح حمزة علاء الحارس الثالث بالفريق بعد إصابة محمد الشناوي، كما أن حمزة الحارس الأساسي للمنتخب الأولمبي الذى سيُشارك فى أولمبياد باريس الصيف المقبل.

وفى سياق مختلف، يعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على مشاهدة مباريات شباب بلوزداد الجزائري، سواء في الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل الجزائر قبل ملاقاته فى الجولة المقبلة من دور المجموعات عقب فترة توقف المسابقات المحلية بسبب كأس الأمم الأفريقية.

وتوج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخراً فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.

ويغيب الأهلي فترة طويلة بسبب توقف المسابقات لظروف مشاركة منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، على أن يستأنف المباريات بدءاً من النصف الثانى لشهر فبراير الجاري بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.








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