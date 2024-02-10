العشري يجهز مابولولو للمشاركة فى مباريات الدوري بعد العودة من أنجولا

MENAFN - Youm7) وضع الجهاز الفني للاتحاد السكندرى، بقيادة طارق العشري، برنامجا خاصا لتجهيز الأنجولي مابولولو مهاجم الفريق للمشاركة فى مباريات الدورى، وذلك بعد عودته من بلاده.

ويستعد الاتحاد السكندرى لمواجهة طلائع الجيش في الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى، والتي تجمع الفريقين الأربعاء المقبل.

وأجل مسئولو نادي

الاتحاد السكندري

مناقشة أية عروض تخص الأنجولي جوب مابولولو مهاجم زعيم الثغر إلى نهاية الموسم الحالي، بعد غلق باب الانتقالات الشتوية في مصر وصعوبة تعويض اللاعب بمهاجم أجنبي جديد في الفترة المقبلة.

وتألق مابولولو رفقة منتخب أنجولا في بطولة كأس أمم إفريقيا وقاده نحو التأهل إلى ربع نهائي البطولة قبل أن يودعها بعد الهزيمة من نيجيريا، وقاده تألقه بالبطولة القارية إلى لفت أنظار العديد من الأندية الخارجية بضم مهاجم زعيم الثغر.

وسبق وكشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد عن اهتمام أندية خليجية وتركية وليبية بالتعاقد مع مابولولو في الفترة الماضية، ولكنها مجرد عروض شفوية ولم ترتق إلى درجة العروض الرسمية.

ويتمسك طارق العشري المدير الفني للاتحاد ببقاء مابولولو حتى نهاية الموسم الحالي، في ظل الحاجة الماسة إلى جهوده في مباريات الدوري وكأس مصر، ويشترط توفير بديل مميز للموافقة على بيعه.

ونجح نادي الاتحاد في تجديد عقد مابولولو قبل المشاركة في كأس أمم إفريقيا، بعدما تألق رفقة زعيم الثغر وأصبح هداف الفريق في آخر موسمين.