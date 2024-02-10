وزير خارجية بريطانيا يعرب عن قلقه البالغ من نية الاحتلال الاسرائيلي مهاجمة مدينة رفح

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- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 10 - 2 (كونا) -- أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم السبت عن بالغ قلقه من نية قوات الاحتلال الاسرائيلي شن هجوم عسكري واسع على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وحذر كاميرون في تغريدة عبر موقع (اكس) من ان اكثر من نصف سكان غزة يوجدون حاليا في مدينة رفح وجوارها بعد نزوحهم من مناطق اخرى من القطاع.
وشدد على ان الاولوية يجب ان تعطى لتحقيق هدنة ولو مؤقتة وذلك بهدف إدخال المساعدات الإنسانية وإخراج الاسرى مضيفا ان ذلك المسار يجب ان يؤدي إلى وقف دائم لاطلاق النار.
وكانت حكومة الكيان الإسرائيلي المحتل أعلنت عزمها على اقتحام مدينة رفح في جنوب غزة بعد ترحيل المدنيين الفلسطينيين منها قسرا. (النهاية)
م ر ن / ر ج
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