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وزير خارجية بريطانيا يعرب عن قلقه البالغ من نية الاحتلال الاسرائيلي مهاجمة مدينة رفح

2/10/2024 11:26:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 10 - 2 (كونا) -- أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم السبت عن بالغ قلقه من نية قوات الاحتلال الاسرائيلي شن هجوم عسكري واسع على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وحذر كاميرون في تغريدة عبر موقع (اكس) من ان اكثر من نصف سكان غزة يوجدون حاليا في مدينة رفح وجوارها بعد نزوحهم من مناطق اخرى من القطاع.
وشدد على ان الاولوية يجب ان تعطى لتحقيق هدنة ولو مؤقتة وذلك بهدف إدخال المساعدات الإنسانية وإخراج الاسرى مضيفا ان ذلك المسار يجب ان يؤدي إلى وقف دائم لاطلاق النار.
وكانت حكومة الكيان الإسرائيلي المحتل أعلنت عزمها على اقتحام مدينة رفح في جنوب غزة بعد ترحيل المدنيين الفلسطينيين منها قسرا. (النهاية)

م ر ن / ر ج



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