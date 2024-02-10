انطلاق مهرجان بغداد السينمائي بمشاركة 12 دولة من بينها الكويت

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 10 - 2 (كونا) -- انطلقت مساء اليوم السبت أعمال مهرجان بغداد السينمائي (دورة المخرج العراقي شكري جميل) بمشاركة 61 عملا سينمائيا بين روائي ووثائقي وانيميشن من 12 دولة عربية من بينها الكويت.
وذكرت وزارة الثقافة العراقية في بيان ان المهرجان أقامته نقابة الفنانين العراقيين على مسرح المنصور وسط بغداد بالتعاون مع دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة العراقية ويستمر حتى 14 فبراير الجاري.
ونقل البيان عن وزير الثقافة العراقي احمد البدراني قوله في حفل افتتاح المهرجان إن للسينما دورا كبيرا كأداة من ادوات الثقافة وهي المرآة التي تعكس صورة المجتمع فضلا عن دورها المهم الذي تلعبه في صناعة الحياة والجمال ونقل التاريخ عبر الاجيال.
من جانبه نوه نقيب الفنانين العراقيين والمدير العام لدائرة السينما والمسرح جبار جودي بأهمية هذه الدورة من المهرجان كونها باكورة لانطلاق العجلة السينمائية العراقية وفرصة لتسترد السينما عافيتها وألقها.
ويشارك في المهرجان 61 عملا سينمائيا بين روائي قصير وروائي طويل ووثائقي وانيميشن من العراق ومصر ولبنان وسوريا والسودان وتونس والاردن وفلسطين والبحرين والمغرب واليمن فضلا عن الكويت التي تشارك بالفيلم الروائي الطويل (الشرنقة) للمخرج احمد التركيت. (النهاية)
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