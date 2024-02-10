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انطلاق مهرجان بغداد السينمائي بمشاركة 12 دولة من بينها الكويت

2/10/2024 11:26:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 10 - 2 (كونا) -- انطلقت مساء اليوم السبت أعمال مهرجان بغداد السينمائي (دورة المخرج العراقي شكري جميل) بمشاركة 61 عملا سينمائيا بين روائي ووثائقي وانيميشن من 12 دولة عربية من بينها الكويت.
وذكرت وزارة الثقافة العراقية في بيان ان المهرجان أقامته نقابة الفنانين العراقيين على مسرح المنصور وسط بغداد بالتعاون مع دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة العراقية ويستمر حتى 14 فبراير الجاري.
ونقل البيان عن وزير الثقافة العراقي احمد البدراني قوله في حفل افتتاح المهرجان إن للسينما دورا كبيرا كأداة من ادوات الثقافة وهي المرآة التي تعكس صورة المجتمع فضلا عن دورها المهم الذي تلعبه في صناعة الحياة والجمال ونقل التاريخ عبر الاجيال.
من جانبه نوه نقيب الفنانين العراقيين والمدير العام لدائرة السينما والمسرح جبار جودي بأهمية هذه الدورة من المهرجان كونها باكورة لانطلاق العجلة السينمائية العراقية وفرصة لتسترد السينما عافيتها وألقها.
ويشارك في المهرجان 61 عملا سينمائيا بين روائي قصير وروائي طويل ووثائقي وانيميشن من العراق ومصر ولبنان وسوريا والسودان وتونس والاردن وفلسطين والبحرين والمغرب واليمن فضلا عن الكويت التي تشارك بالفيلم الروائي الطويل (الشرنقة) للمخرج احمد التركيت. (النهاية)

ع ح ه / ر ج



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