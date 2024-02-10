وزارة الدفاع الإماراتية: استشهاد ثلاثة من قواتنا المسلحة اثر تعرضهم لعمل إرهابي في الصومال

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) ابوظبي - 10 - 2 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم السبت استشهاد ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة اثنين آخرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في الصومال.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن هؤلاء كانوا يؤدون مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين الإمارات والصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين.
واعربت وزارة الدفاع الإماراتية عن خالص العزاء لذوي الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
واكدت مواصلة دولة الإمارات عملية التنسيق والتعاون مع الحكومة الصومالية في التحقيق بشأن العمل الإرهابي الآثم. (النهاية)
س خ م / ر ج
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