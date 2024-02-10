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وزارة الدفاع الإماراتية: استشهاد ثلاثة من قواتنا المسلحة اثر تعرضهم لعمل إرهابي في الصومال

2/10/2024 11:26:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) ابوظبي - 10 - 2 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم السبت استشهاد ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة اثنين آخرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في الصومال.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن هؤلاء كانوا يؤدون مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين الإمارات والصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين.
واعربت وزارة الدفاع الإماراتية عن خالص العزاء لذوي الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
واكدت مواصلة دولة الإمارات عملية التنسيق والتعاون مع الحكومة الصومالية في التحقيق بشأن العمل الإرهابي الآثم. (النهاية)

س خ م / ر ج



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