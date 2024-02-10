الدوري الفرنسي: المتصدر (باريس سان جيرمان) يهزم (ليل) بثلاثة اهداف لهدف

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- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 10 - 2 (كونا) -- فاز فريق (باريس سان جيرمان) على ضيفه (ليل) بثلاثة اهداف لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم السبت في استاد (بارك دي برانس) ضمن الجولة ال21 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم فريق (ليل) في اول ست دقائق من عمر المباراة بهدف سجله التركي يوسف يازيسي في وسط المرمى.
واستطاع (سان جيرمان) ان يحقق هدف التعادل بواسطة المهاجم البرتغالي غونزالو راموس قبل أن يعزز النتيجة بعد اربع دقائق بهدف ثان سجله لاعب فريق (ليل) الكساندرو ريبيرو خطأ في مرمى فريقه.
وفي الشوط الثاني تمكن المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني من تسجيل هدف ثالث في الدقيقة 81 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة يستقر (باريس سان جيرمان) في صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 50 نقطة بينما يقع فريق (ليل) في المركز الرابع برصيد 35 نقطة. (النهاية)
م ع / ر ج
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