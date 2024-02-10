Sunday, 11 February 2024 08:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الامارات تحذر من إقدام الاحتلال الاسرائيلي على عملية عسكرية في رفح

2/10/2024 11:26:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) ابوظبي - 10 - 2 (كونا) -- أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت عن قلقها الشديد من مخططات واستعدادات جيش الاحتلال الإسرائيلي لشن عملية عسكرية في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة وحذرت من الانعكاسات الإنسانية الخطيرة التي قد تتسبب بها العمليات العسكرية.
وحذرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان من ذلك العمل العسكري الذي يهدد بوقوع المزيد من الضحايا الأبرياء ويؤدي إلى استفحال الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع مجددة تأكيد إدانتها الشديدة لأي ترحيل قسري للشعب الفلسطيني الشقيق وأي ممارسات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى بذل كافة الجهود بدون إبطاء للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة بدفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل ومنع انجرار المنطقة الى مستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار. (النهاية)

س خ م / ر ج



MENAFN10022024000071011013ID1107837059

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث