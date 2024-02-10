الامارات تحذر من إقدام الاحتلال الاسرائيلي على عملية عسكرية في رفح

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) ابوظبي - 10 - 2 (كونا) -- أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت عن قلقها الشديد من مخططات واستعدادات جيش الاحتلال الإسرائيلي لشن عملية عسكرية في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة وحذرت من الانعكاسات الإنسانية الخطيرة التي قد تتسبب بها العمليات العسكرية.
وحذرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان من ذلك العمل العسكري الذي يهدد بوقوع المزيد من الضحايا الأبرياء ويؤدي إلى استفحال الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع مجددة تأكيد إدانتها الشديدة لأي ترحيل قسري للشعب الفلسطيني الشقيق وأي ممارسات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى بذل كافة الجهود بدون إبطاء للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة بدفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل ومنع انجرار المنطقة الى مستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار. (النهاية)
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