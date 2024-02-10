النيجر: مقتل 10 مسلحين وإصابة 8 جنود في هجوم شمالي البلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 10 - 2 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع النيجرية اليوم السبت مقتل عشرة مسلحين وإلقاء القبض على آخر خلال هجوم مسلح بمنطقة (أغاديز) شمالي البلاد كاشفة عن أن العملية أسفرت من جانب آخر عن إصابة ثمانية جنود ومدني واحد بجروح متفاوتة.
وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية أن "الهجوم نفذته في نهاية الأسبوع مجموعة مسلحة جاء عناصرها مدججين بالأسلحة على متن تسع مركبات".
وأضافت أن "المسلحين استهدفوا خلال هجومهم مفرزة للقوات المسلحة النيجرية كانت تتولى الحراسة على طريق (أرليت – تباراكات) شمالي البلاد".
وأكدت أن "الجنود النيجريين تمكنوا من رد المعتدين وتدمير عدة مركبات كما تم ضبط أربعة رشاشات وقذائف وبنادق هجومية وكمية كبيرة من الذخيرة إضافة إلى بعض الملابس العسكرية".
وتنتشر في منطقة (أغاديز) مواقع لتعدين الذهب معظمها حرفية وتجذب آلاف النيجريين ومواطني الدول المجاورة وكثيرا ما تتعرض هذه المواقع لأعمال سطو وهجمات ضد عمال المناجم كما تشكل ممرا لتهريب المهاجرين والمخدرات خصوصا إلى أوروبا. (النهاية)
م ر / ر ج
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