Sunday, 11 February 2024 08:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النيجر: مقتل 10 مسلحين وإصابة 8 جنود في هجوم شمالي البلاد

2/10/2024 11:26:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 10 - 2 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع النيجرية اليوم السبت مقتل عشرة مسلحين وإلقاء القبض على آخر خلال هجوم مسلح بمنطقة (أغاديز) شمالي البلاد كاشفة عن أن العملية أسفرت من جانب آخر عن إصابة ثمانية جنود ومدني واحد بجروح متفاوتة.
وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية أن "الهجوم نفذته في نهاية الأسبوع مجموعة مسلحة جاء عناصرها مدججين بالأسلحة على متن تسع مركبات".
وأضافت أن "المسلحين استهدفوا خلال هجومهم مفرزة للقوات المسلحة النيجرية كانت تتولى الحراسة على طريق (أرليت – تباراكات) شمالي البلاد".
وأكدت أن "الجنود النيجريين تمكنوا من رد المعتدين وتدمير عدة مركبات كما تم ضبط أربعة رشاشات وقذائف وبنادق هجومية وكمية كبيرة من الذخيرة إضافة إلى بعض الملابس العسكرية".
وتنتشر في منطقة (أغاديز) مواقع لتعدين الذهب معظمها حرفية وتجذب آلاف النيجريين ومواطني الدول المجاورة وكثيرا ما تتعرض هذه المواقع لأعمال سطو وهجمات ضد عمال المناجم كما تشكل ممرا لتهريب المهاجرين والمخدرات خصوصا إلى أوروبا. (النهاية)

م ر / ر ج



MENAFN10022024000071011013ID1107837058

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث