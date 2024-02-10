(الحوار الوطني المصري): نرفض مزاعم الرئيس الأمريكي حول معبر رفح

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 10 - 2 (كونا) -- أكد مجلس أمناء الحوار الوطني المصري اليوم السبت رفضه التام لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي حملت "ادعاءات غير صحيحة" عن موقف مصر من فتح معبر رفح من الجانب المصري وصولا لقطاع غزة.
وأوضح المجلس في بيان أن "حقيقة عدم إغلاق المعبر من جانب مصر في أي وقت منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة ولا قبله إنما هي معروفة للجميع ومن الغريب والملفت أن تغيب عن رئيس الدولة الأكبر في العالم أو أن يذكر عكسها".
وأكد أن المطلوب الآن من الرئيس الأمريكي ليس نشر ما هو ليس حقيقي حول الدور المصري بل استخدام علاقات بلاده الوثيقة بإسرائيل لوقف عدوانها الدموي على غزة ومنعها من ارتكاب مذابحها المتوقعة وربما المخططة في منطقة رفح الفلسطينية والتي تنوي وتعد لاجتياحها بما تضمه اليوم من نحو 3ر1 مليون فلسطيني.
وطالب مجلس الأمناء الرئيس الأمريكي "بدلا من أن يدلي بمثل هذه التصريحات غير الصحيحة أن يحل زائرا على قطاع غزة لكي يرى بعينيه حجم الكارثة الإنسانية الأكبر في التاريخ العالمي المعاصر والتي ارتكبتها حليفته إسرائيل ربما يحاول حينها إيقاف هذه الجريمة". (النهاية)
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