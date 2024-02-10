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(الحوار الوطني المصري): نرفض مزاعم الرئيس الأمريكي حول معبر رفح

2/10/2024 11:26:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 10 - 2 (كونا) -- أكد مجلس أمناء الحوار الوطني المصري اليوم السبت رفضه التام لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي حملت "ادعاءات غير صحيحة" عن موقف مصر من فتح معبر رفح من الجانب المصري وصولا لقطاع غزة.
وأوضح المجلس في بيان أن "حقيقة عدم إغلاق المعبر من جانب مصر في أي وقت منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة ولا قبله إنما هي معروفة للجميع ومن الغريب والملفت أن تغيب عن رئيس الدولة الأكبر في العالم أو أن يذكر عكسها".
وأكد أن المطلوب الآن من الرئيس الأمريكي ليس نشر ما هو ليس حقيقي حول الدور المصري بل استخدام علاقات بلاده الوثيقة بإسرائيل لوقف عدوانها الدموي على غزة ومنعها من ارتكاب مذابحها المتوقعة وربما المخططة في منطقة رفح الفلسطينية والتي تنوي وتعد لاجتياحها بما تضمه اليوم من نحو 3ر1 مليون فلسطيني.
وطالب مجلس الأمناء الرئيس الأمريكي "بدلا من أن يدلي بمثل هذه التصريحات غير الصحيحة أن يحل زائرا على قطاع غزة لكي يرى بعينيه حجم الكارثة الإنسانية الأكبر في التاريخ العالمي المعاصر والتي ارتكبتها حليفته إسرائيل ربما يحاول حينها إيقاف هذه الجريمة". (النهاية)

أ س م / ر ج



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