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البحرين تحذر من خطورة هجوم الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح

2/10/2024 11:26:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 10 - 2 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية البحرينية اليوم السبت عن قلق مملكة البحرين البالغ من خطة الاحتلال الاسرائيلي شن هجوم عسكري بري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة والتي تشكل الملاذ الآمن الأخير لأكثر من مليون فلسطيني.
وحذرت الوزارة في بيان من تداعيات الخطة الكارثية على حياة المدنيين وأوضاعهم الإنسانية وتهديداتها الخطيرة للأمن والاستقرار الإقليمي.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن الى التدخل العاجل والفوري لمنع الهجوم العسكري للاحتلال الإسرائيلي كونه انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وأكدت موقف مملكة البحرين الثابت بشأن وقف إطلاق النار ورفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين وضرورة عودتهم إلى مساكنهم وتوفير احتياجاتهم الإنسانية بشكل فوري ودائم.
كما اكدت دعم جهود التوصل الى حل سلمي مستدام لإنهاء الحرب وعدم توسع العمليات العسكرية. (النهاية)

خ ن ع / ر ج



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