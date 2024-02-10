البحرين تحذر من خطورة هجوم الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 10 - 2 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية البحرينية اليوم السبت عن قلق مملكة البحرين البالغ من خطة الاحتلال الاسرائيلي شن هجوم عسكري بري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة والتي تشكل الملاذ الآمن الأخير لأكثر من مليون فلسطيني.
وحذرت الوزارة في بيان من تداعيات الخطة الكارثية على حياة المدنيين وأوضاعهم الإنسانية وتهديداتها الخطيرة للأمن والاستقرار الإقليمي.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن الى التدخل العاجل والفوري لمنع الهجوم العسكري للاحتلال الإسرائيلي كونه انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وأكدت موقف مملكة البحرين الثابت بشأن وقف إطلاق النار ورفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين وضرورة عودتهم إلى مساكنهم وتوفير احتياجاتهم الإنسانية بشكل فوري ودائم.
كما اكدت دعم جهود التوصل الى حل سلمي مستدام لإنهاء الحرب وعدم توسع العمليات العسكرية. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
MENAFN10022024000071011013ID1107837056
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.