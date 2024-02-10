كأس أمم إفريقيا: جنوب إفريقيا تهزم كونغو الديمقراطية وتحرز المركز الثالث

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 10 - 2 (كونا) -- فاز منتخب جنوب إفريقيا على نظيره كونغو الديمقراطية بركلات الترجيح (6 - 5) في المواجهة التي انتهت بينهما بالتعادل السلبي مساء اليوم السبت لحساب تحديد المركزين الثالث والرابع لكأس أمم إفريقيا بطرة القدم التي تقام في كوت ديفوار.
وشهد لشوط الأول من المواجهة بين الفريقين تكافؤا في اللعب والفرص ولم يتمكن أي منتخب من تحقيق التقدم وباءت كل المحاولات الهجومية بالفشل.
وسار الشوط الثاني على شاكلة سابقه وتميز بالفرص الضائعة من الجانبين لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي في الوقتين الأصلي والاضافي.
ولجأ الحكم إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز وابتسم الحظ لمنتحب جنوب إفريقيا (6 - 5) الذي تمكن من احراز المركز الثالث والميدالية البرونزية فيما عاد المركز الرابع لمنتخب كونغو الديمقراطية.
ومن المقرر أن يواجه منتخب كوت ديفوار غدال الأحد نظيره النيجيري في مباراة نهائية مفتوحة على كل الاحتمالات فبينما يسعى صاحب الأرض لإسعاد جماهيره وإضافة لقب ثالث يطمح منتخب النسور الممتازة خطف التتويج الرابع له من الأراضي الإيفوارية.
وتأهل منتخب كوت ديفوار إلى النهائي إثر فوزه على منتخب كونغو الديمقراطية بهدف دون مقابل فيما تجاوز منتخب نيجيريا نظيره الجنوب إفريقي بركلات الترجيح بعدما انتهت المواجهة التي جمعتهما بالتعادل الإيجابي. (النهاية)
م ر / ر ج
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