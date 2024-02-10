Sunday, 11 February 2024 08:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كأس أمم إفريقيا: جنوب إفريقيا تهزم كونغو الديمقراطية وتحرز المركز الثالث

2/10/2024 11:26:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 10 - 2 (كونا) -- فاز منتخب جنوب إفريقيا على نظيره كونغو الديمقراطية بركلات الترجيح (6 - 5) في المواجهة التي انتهت بينهما بالتعادل السلبي مساء اليوم السبت لحساب تحديد المركزين الثالث والرابع لكأس أمم إفريقيا بطرة القدم التي تقام في كوت ديفوار.
وشهد لشوط الأول من المواجهة بين الفريقين تكافؤا في اللعب والفرص ولم يتمكن أي منتخب من تحقيق التقدم وباءت كل المحاولات الهجومية بالفشل.
وسار الشوط الثاني على شاكلة سابقه وتميز بالفرص الضائعة من الجانبين لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي في الوقتين الأصلي والاضافي.
ولجأ الحكم إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز وابتسم الحظ لمنتحب جنوب إفريقيا (6 - 5) الذي تمكن من احراز المركز الثالث والميدالية البرونزية فيما عاد المركز الرابع لمنتخب كونغو الديمقراطية.
ومن المقرر أن يواجه منتخب كوت ديفوار غدال الأحد نظيره النيجيري في مباراة نهائية مفتوحة على كل الاحتمالات فبينما يسعى صاحب الأرض لإسعاد جماهيره وإضافة لقب ثالث يطمح منتخب النسور الممتازة خطف التتويج الرابع له من الأراضي الإيفوارية.
وتأهل منتخب كوت ديفوار إلى النهائي إثر فوزه على منتخب كونغو الديمقراطية بهدف دون مقابل فيما تجاوز منتخب نيجيريا نظيره الجنوب إفريقي بركلات الترجيح بعدما انتهت المواجهة التي جمعتهما بالتعادل الإيجابي. (النهاية)

م ر / ر ج



MENAFN10022024000071011013ID1107837055

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث