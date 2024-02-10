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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

2/10/2024 11:26:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3137364 ابوظبي - وزارة الدفاع الإماراتية تعلن استشهاد ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة اثنين آخرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في الصومال.
3137337 الدوحة - منتخب قطر يتوج بلقب بطولة كأس آسيا لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على منتخب الأردن (3-1) في المباراة النهائية للبطولة.
3137286 رام الله - وكالة الانباء الفلسطينية تعلن العثور على جثث الطفلة هند رجب (6 سنوات) وخمسة من افراد عائلتها وطاقم الاسعاف الذي ذهب لانقاذها بعد استهداف المركبة التي كانت تستقلها مع عائلتها بالرصاص قبل 12 يوما في منطقة (تل الهوا) جنوب غرب مدينة (غزة).
3137369 القاهرة - مجلس أمناء الحوار الوطني المصري يؤكد رفضه التام لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي حملت "ادعاءات غير صحيحة" عن موقف مصر من فتح معبر رفح من الجانب المصري وصولا لقطاع غزة.
3137368 الجزائر - وزارة الدفاع النيجرية تعلن مقتل عشرة مسلحين وإلقاء القبض على آخر خلال هجوم مسلح بمنطقة (أغاديز) شمالي البلاد وتكشف عن أن العملية أسفرت من جانب آخر عن إصابة ثمانية جنود ومدني واحد بجروح متفاوتة. (النهاية)

ر ج



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