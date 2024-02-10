موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3137364 ابوظبي - وزارة الدفاع الإماراتية تعلن استشهاد ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة اثنين آخرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في الصومال.
3137337 الدوحة - منتخب قطر يتوج بلقب بطولة كأس آسيا لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على منتخب الأردن (3-1) في المباراة النهائية للبطولة.
3137286 رام الله - وكالة الانباء الفلسطينية تعلن العثور على جثث الطفلة هند رجب (6 سنوات) وخمسة من افراد عائلتها وطاقم الاسعاف الذي ذهب لانقاذها بعد استهداف المركبة التي كانت تستقلها مع عائلتها بالرصاص قبل 12 يوما في منطقة (تل الهوا) جنوب غرب مدينة (غزة).
3137369 القاهرة - مجلس أمناء الحوار الوطني المصري يؤكد رفضه التام لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي حملت "ادعاءات غير صحيحة" عن موقف مصر من فتح معبر رفح من الجانب المصري وصولا لقطاع غزة.
3137368 الجزائر - وزارة الدفاع النيجرية تعلن مقتل عشرة مسلحين وإلقاء القبض على آخر خلال هجوم مسلح بمنطقة (أغاديز) شمالي البلاد وتكشف عن أن العملية أسفرت من جانب آخر عن إصابة ثمانية جنود ومدني واحد بجروح متفاوتة. (النهاية)
ر ج
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