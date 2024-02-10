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حسن عبد الله يكشف تفاصيل مشاركته في حدوتة منسية

2/10/2024 11:26:11 PM
(MENAFN- Youm7) يشارك الفنان حسن عبد الله بمسلسل "حدوتة منسية " من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين، وقال حسن عبد الله: أقدم في المسلسل شخصية أشرف، وهو يعمل بالمطار وهناك علاقة نسب تجمعه بعائلة النادي وهي عائلة سوسن بدر، وأشرف هو شخصية تعد "بنت ناس" فوالده مستشار وهو وحيد والدته ووالده وهذا أثر عليه نوعًا ما وجعل والدته تسيطر عليه وهذا ما يؤثر أيضًا على علاقته بتقي والتي تقوم بدورها الفنانة ريم سامي وهو يحاول المحافظة علي علاقته بها لأنه يحبها، فالمسلسل يعد اجتماعيًا ويتخلله صراعات بين الأبناء، وكواليس المسلسل كانت لطيفة جدًا ويعتبر دوري مختلف نوعاً ما عما قدمته من قبل.



مسلسل "حدوتة منسية"
30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين، ويعتبر أحد أهم المسلسلات التى تقدمها شركة "فانتدج"التى تستعد لتقديم عدد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية والبرامج المميزة خلال الموسم الحالى .



ويعد مسلسل "حدوتة منسية" أول تجربة إخراجية للمخرج الشاب محمد محى الدين، وديكور عمرو دراج، كما يعد أول البطولات المطلقة للفنان أحمد فهيم، حيث يظهر فيهم بشخصية تدعى "خيرى" وهى شخصية شريرة، كما تقدم سوسن بدر جانباً إنسانيا بالشخصية التي تقدمها، و العمل مسلسل اجتماعي أسري يناقش العديد من القضايا خلال الأحداث من بينها التضحية التي تقدمها الأم لأبنائها ومدى انعكاسها عليهم بالسلب.
















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