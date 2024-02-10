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مصطفى كامل: بحن للشاعر اللى جوايا وأنا جراح وصنايعى فى الكلمة

2/10/2024 11:26:11 PM
(MENAFN- Youm7) حل الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية ضيفًا على الصحفى عادل عبد الله في برنامجه "نص تون" الذى يعرض على تليفزيون "اليوم السابع"، "وفى لقائه قال:
أنا أحيانًا بحن لمصطفى كامل الشاعر خاصة أنا أحب صناعة النجوم وأعتبر نفسى جراح في الكلمة ولعبتى، لذلك أعشق هذه المهنة وبنتقابل انا وعدد كبير من النجوم منهم عمرو دياب ونصر محروس وغيرهم ونقول عايزين نظبط عشان نرجع نشتغل واكتب لهم تانى وتدور الأيام وننشغل".


وأضاف فى لقائه أنه "بتعجب لاختزال البعض مشواري الطويل وتاريخي في أغنية " قشطة يابا"، وأضاف أنه ساهم بكتاباته للعديد من الأغانى في صناعة نجوم كثيرة بدأت مشوارها الفني على يديه، وأضاف مصطفي كامل أنه اشتاق لمصطفى كامل صانع النجوم لأنها لعبته التي يعشقها من زمن طويل على حد تعبيره.







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