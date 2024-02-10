مصطفى كامل: بحن للشاعر اللى جوايا وأنا جراح وصنايعى فى الكلمة

(MENAFN
- Youm7) حل الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية ضيفًا على الصحفى عادل عبد الله في برنامجه "نص تون" الذى يعرض على تليفزيون "اليوم السابع"، "وفى لقائه قال:
أنا أحيانًا بحن لمصطفى كامل الشاعر خاصة أنا أحب صناعة النجوم وأعتبر نفسى جراح في الكلمة ولعبتى، لذلك أعشق هذه المهنة وبنتقابل انا وعدد كبير من النجوم منهم عمرو دياب ونصر محروس وغيرهم ونقول عايزين نظبط عشان نرجع نشتغل واكتب لهم تانى وتدور الأيام وننشغل".
وأضاف فى لقائه أنه "بتعجب لاختزال البعض مشواري الطويل وتاريخي في أغنية " قشطة يابا"، وأضاف أنه ساهم بكتاباته للعديد من الأغانى في صناعة نجوم كثيرة بدأت مشوارها الفني على يديه، وأضاف مصطفي كامل أنه اشتاق لمصطفى كامل صانع النجوم لأنها لعبته التي يعشقها من زمن طويل على حد تعبيره.
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