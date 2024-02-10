فارس كرم يحيى رابع حفلاته الغنائية في لوس أنجلوس.. 14 فبراير

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- Youm7) يحيى الفنان اللبناني فارس كرم ، رابع حفلات جولته الغنائية في أمريكا، يوم الأربعاء 14 فبراير في لوس أنجلوس، احتفالاً بعيد الحب، وذلك بعد إحياء حفله الأول في نيو جيرسي، وحفله الثاني في جاكسونفيل، والثالث في ديترويت.
يذكر أن آخر البوم فارس كرم حملت اسم "فارس كرم 2023"، حيث جاءت أولى أغنياته بعنوان "يسقط كل حدا"، وهي من كلمات رياض العلي، وألحان علي حسون، وتوزيع عمر صباغ، وصوّرها كليب مع المخرج
جاد شويري.
وطرح الفنان فارس كارم، "عالسريع" وهى ثانى أغنيات ألبومه الذى يحمل اسم "فارس كرم 2023"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة، والأغنية من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع عمر صباغ.
كما طرح ثالث أغنيات الألبوم بعنوان "عالمُرة" وهى من كلمات وألحان أحمد عبد النبى وتوزيع عمر صباغ، أما رابع أغنيات الألبوم جاءت بعنوان "بلوك" وهى من كلمات والحان فارس إسكندر، وتوزيع عمر صباغ.
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