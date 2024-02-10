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فارس كرم يحيى رابع حفلاته الغنائية في لوس أنجلوس.. 14 فبراير

2/10/2024 11:26:11 PM
(MENAFN- Youm7) يحيى الفنان اللبناني فارس كرم ، رابع حفلات جولته الغنائية في أمريكا، يوم الأربعاء 14 فبراير في لوس أنجلوس، احتفالاً بعيد الحب، وذلك بعد إحياء حفله الأول في نيو جيرسي، وحفله الثاني في جاكسونفيل، والثالث في ديترويت.

يذكر أن آخر البوم فارس كرم حملت اسم "فارس كرم 2023"، حيث جاءت أولى أغنياته بعنوان "يسقط كل حدا"، وهي من كلمات رياض العلي، وألحان علي حسون، وتوزيع عمر صباغ، وصوّرها كليب مع المخرج
جاد شويري.

وطرح الفنان فارس كارم، "عالسريع" وهى ثانى أغنيات ألبومه الذى يحمل اسم "فارس كرم 2023"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة، والأغنية من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع عمر صباغ.

كما طرح ثالث أغنيات الألبوم بعنوان "عالمُرة" وهى من كلمات وألحان أحمد عبد النبى وتوزيع عمر صباغ، أما رابع أغنيات الألبوم جاءت بعنوان "بلوك" وهى من كلمات والحان فارس إسكندر، وتوزيع عمر صباغ.







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