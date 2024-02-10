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عمرو دياب يحيى حفلاً غنائيًا في أبو ظبي.. 2 مارس

2/10/2024 11:26:11 PM
(MENAFN- Youm7)

يحيى الهضبة عمرو دياب ، حفلاً غنائيًا فى أبو ظبي يوم 2 مارس المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول فى موسم منتصف العام.

وطرح مؤخرًا الهضبة عمرو دياب أغنيات ألبومه الجديد "مكانك"، واحتوى الألبوم على 12 أغنية وهى "المعنويات مرتفعة" الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعى، توزيع وسام عبد المنعم، تسجيل غناء م. شيري شكري، وميكساج وديجتال ماستر أمير محروس و بيوحشنا من كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد إبراهيم، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس.

وسلامك وصلي كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيي توزيع أحمد إبراهيم و معرفش حد بالاسم ده
من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم و ظبط مودها كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي. واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم.

ومكانك كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم و يا قمر كلمات مصطفى حدوتة، لحن عمرو دياب، توزيع وسام عبد المنعم و لوحدنا" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي.

والكلام ليك أنت كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندى و ما تتعوضش بحد" كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي. ومابتغيبش كلمات ولحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم وفور طرح أغنيات الألبوم تصدر الفنان عمرو دياب تريند السوشيال ميديا.








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