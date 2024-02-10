عيد ميلاد جينيفر أنيستون الـ 55.. كرهت السينما بسبب أفلام مارفل

MENAFN - Youm7) يتزامن اليوم مع عيد ميلاد الممثلة جينيفر أنيستونالـ 55التي ولدت زي النهاردة في الـ 11 من فبراير وتعتبر أحد أهم نجمات هوليود ممن تركن بصمة كبيرة بعد نجاحات عديدة في السينما أو حتى الدراما من خلال مسلسل FRIENDS الذى يعتبر واحدا من أشهر المسلسلات.

جينيفر أنيستون ورغم شهرتها بأدوار عديدة إلا أنها دومًا ما رفضت الدخول فى عالم مارفل بصورة قاطعة، وهو ما نرصد سببه فى السطور التالية.

جينيفر أنيستون أكدت خلال حوار شهير لها مع المذيعة الين أنها أصبحت تكره السينما إلى حد كبير بسبب سيطرة أفلام الأبطال الخارقين عليها بسبب مارفل، وهي التصريحات التي سبق وأكدت عليها في أكثر من مناسبة.

وأضافت أنها تعتز بكونها ممثلة، وبالتالي لن تشارك يوماً في تصوير أفلام ووراءها حائط باللون الأخضر من أجل مشاهد الجرافيكس في إشارة منها لما ترتكز عليها أعمال الأبطال الخارقين وخاصة مارفيل، كما أشادت أيضاً بالتطور الحاصل في عالم الدراما بسبب المنصات الرقمية التي ساهمت في تطويرها، وهو ما يجعلها ستركز في الدراما أكثر خلال الفترة المقبلة.



