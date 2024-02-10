يوم الزواج العالمي.. حاجات بسيطة لو عملتها لشريكة حياتك هتفرحها

MENAFN - Youm7) "أنا عاوزة ورد يا إبراهيم"، واحدة من أشهر الجمل فى فيلم "أحلى الأوقات"، والتي قالتها هند صبرى حينما طلبت من زوجها "ورد" بدلاً من "الكباب" الذى يحضره لها، وأصبحت من الجمل الشهيرة على السوشيال ميديا وأكثرهم انتشارًا في عيد الحبوفي المناسبات الرومانسية الأخرى وهي جملة عبرت عن فئة كبيرة من السيدات اللاتى يشتقن للحظات رومانسيةبعد سنوات الزواج.

ومع احتفال العالم غدًا الأحد بيوم الزواج العالمي، وفي الوقت نفسه يقترب عيد الحب فهناك أشياء أخرى عديدة تعبر عن الحب والرومانسية بعيدًا عن شراء بوكيه الورد، من الممكن أن تقدمها لزوجتك بدلاً من الهدايا وهى:







- ساعدها في أعمال المنزل

يعتقد بعض الرجال أن مساعدة زوجته في الأعمال المنزلية قد يقلل من رجولته ولكن على العكس تماما، فعندما تساعد زوجتك في أعمال المنزل وتخفف من العبء عليها فأنت بذلك تعبر عن حبك وحنانك عليها، وهذه الأفعال بالنسبة لها أغلى من كل الهدايا.







- اكتب لها جواب

إذا كانت شريكة حياتك من الشخصيات الرومانسية فإن كتابة الخطابات الرومانسية من أكثر الأشياء التي تسعدها وتشعرها بالحب والرومانسية وخصوصا إذا كتبت لها عبارات رومانسية تحبها وتذكرها بلحظاتكم الرومانسية وذكرياتكم معا.

- حضر لها عشاء رومانسى

الأجواء الرومانسية وخصوصا التي تصنعها بنفسك هي أكبر هدية لزوجتك ، فمن الممكن أن تحضر لها عشاء رومانسى بأضواء الشموع

في المنزل وتصنع لها الأكلات التي تحبها.







- فن اختيار الهدايا

بدلا من الورد من الممكن أن تتذكر الأشياء التي تحتاجها زوجتك وتقدمها لها في عيد الحب أو يوم الزواج، فالمرأة تحب الاهتمام بتفاصيلها واحتياجاتها فمن الممكن أن تعبر لها عن ذلك وتقد لها ما تحتاجه حتى لو كانت أشياء بسيطة.

- اتفرجوا على فيلم

انت تعرف ذوق زوجتك في الأفلام سواء رومانسى أو كوميدى أو دراما وغيرها ، فمن الممكن أن تحتفل معها بعيد الحب بمشاهدة فيلم من اختيارها.