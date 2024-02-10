يوم الزواج العالمي.. حاجات بسيطة لو عملتها لشريكة حياتك هتفرحها

(MENAFN
- Youm7) "أنا عاوزة ورد يا إبراهيم"، واحدة من أشهر الجمل فى فيلم "أحلى الأوقات"، والتي قالتها هند صبرى حينما طلبت من زوجها "ورد" بدلاً من "الكباب" الذى يحضره لها، وأصبحت من الجمل الشهيرة على السوشيال ميديا وأكثرهم انتشارًا في عيد الحب
وفي المناسبات الرومانسية الأخرى وهي جملة عبرت عن فئة كبيرة من السيدات اللاتى يشتقن للحظات رومانسية
بعد سنوات الزواج.
ومع احتفال العالم غدًا الأحد بيوم الزواج العالمي، وفي الوقت نفسه يقترب عيد الحب فهناك أشياء أخرى عديدة تعبر عن الحب والرومانسية بعيدًا عن شراء بوكيه الورد، من الممكن أن تقدمها لزوجتك بدلاً من الهدايا وهى:
- ساعدها في أعمال المنزل
يعتقد بعض الرجال أن مساعدة زوجته في الأعمال المنزلية قد يقلل من رجولته ولكن على العكس تماما، فعندما تساعد زوجتك في أعمال المنزل وتخفف من العبء عليها فأنت بذلك تعبر عن حبك وحنانك عليها، وهذه الأفعال بالنسبة لها أغلى من كل الهدايا.
- اكتب لها جواب
إذا كانت شريكة حياتك من الشخصيات الرومانسية فإن كتابة الخطابات الرومانسية من أكثر الأشياء التي تسعدها وتشعرها بالحب والرومانسية وخصوصا إذا كتبت لها عبارات رومانسية تحبها وتذكرها بلحظاتكم الرومانسية وذكرياتكم معا.
- حضر لها عشاء رومانسى
الأجواء الرومانسية وخصوصا التي تصنعها بنفسك هي أكبر هدية لزوجتك ، فمن الممكن أن تحضر لها عشاء رومانسى بأضواء الشموع
في المنزل وتصنع لها الأكلات التي تحبها.
- فن اختيار الهدايا
بدلا من الورد من الممكن أن تتذكر الأشياء التي تحتاجها زوجتك وتقدمها لها في عيد الحب أو يوم الزواج، فالمرأة تحب الاهتمام بتفاصيلها واحتياجاتها فمن الممكن أن تعبر لها عن ذلك وتقد لها ما تحتاجه حتى لو كانت أشياء بسيطة.
- اتفرجوا على فيلم
انت تعرف ذوق زوجتك في الأفلام سواء رومانسى أو كوميدى أو دراما وغيرها ، فمن الممكن أن تحتفل معها بعيد الحب بمشاهدة فيلم من اختيارها.
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