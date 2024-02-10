وصفات طبيعية لتفتيح البشرة وتوحيد لونها.. ودعي بقع الوجه للأبد

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- Youm7) تعانى بعض النساء من مشكلة البقع الداكنة المنتشرة ببعض أنحاء الوجه، والتي قد تكون ناتجة عن التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس أو لأسباب أخرى، ويجب هنا تجنبها واتباع وصفات طبيعية لتفتيح البشرة والتي تعتمد على عدة خطوات، نستعرضها في هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع "stylecraze".
وصفات طبيعية لتفتيح البشرة وصفة العسل لتفتيح البشرة
يساعد العسل على تقليل آثار التصبغ المفرط على البشرة، وذلك من خلال تحضير ملعقة صغيرة من العسل مع ليمونة ناضجة، ثم عصر الليمون في وعاء، مع إضافة العسل والتقليب جيداً، وباستخدام الفرشاة ووضعها في الخليط ثم توزيعها على الوجه والرقبة، ثم الغسل بالماء، مع تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.
العناية بالبشرة وصفة الزبادي لتفتيح البشرة
يساعد الزبادي في تفتيح البشرة وترطيبها، وذلك من خلال تحضير 1/2 كوب من الزباد الطازج مع 1-2 ملاعق صغيرة من العسل، ثم إضافة العسل إلى نصف كوب من الزبادي، ووضع الخليط على الوجه والرقبة والإنتظار لمدة 20 دقيقة تقريبًا ثم غسل الوجه بالماء.
توحيد اللون وصفة الخيار لتفتيح البشرة
يساعد الخيا فى تقليل آثار التصبغات على الوجه وذلك من خلال تحضير خيارة طازجة وجل الصبار مستخرج حديثًا، ثم تقطيع الخيار ومزجه مع الجل مع التقليب جيداً ثم وضع المزيج على الوجه والرقبة والإنتظار لمدة تتراوح مابين 15-20 دقيقة ثم غسلها بالماء الفاتر، مع تكرار الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.
وصفات لتبييض الوجه وصفة البابايا لتفتيح البشرة
يساعد البابايا في تفتيح البشرة، والتخلص من الندبات والعيوب، وذلك من خلال تحضير
ثمرة بابايا ناضجة وليمونة ناضجة، ثم هرس المكونات عن طريق مزج شرائح البابايا وإضافة بضع قطرات من عصير الليمون، ثم وضع المزيج على الوجه لفترة تتراوح مابين 10-15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء، مع تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.
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