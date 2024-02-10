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نصائح تسهل عليكِ اختيار صبغة الشعر الأنسب للون بشرتك

2/10/2024 11:26:05 PM
(MENAFN- Youm7) في بعض الأوقات تلجأ الكثير من الفتيات لصبغ وتغير لون شعرهن من الحين لآخر، وذلك لإسعاد أنفسهن أو اتباع الموضة أو غيرها، وتختلف الأسباب من فتاة إلى أخرى، ولكن المهم هو الوقت الذي تختار فيه الفتاة صبغة الشعر الجديدة، لأن بها تزداد جمال وإشراقة، أو تزداد سوءا
بأن يكون لون الصبغة الجديدة غير ملائم لبشرتها، ولكي تحظي بتجربة صبغة شعر جديدة مثالية دون تغيير لكثير من الألوان في المرة الواحدة وصولا إلى المثالية، إليك بعض النصائح وفقًا لما نشره موقع
instyle وهي:
لون البشرة
تندرج ألوان البشرة إلى ثلاث ألوان وهي الداكنة أو الفاتحة أو المحايدة، وإذا تخطئين في تحديد ومعرفة لون بشرتك انظري إلى عروق معصم يديك إذا كانت خضراء فأنت من أصحاب البشرة الداكنة، وإذا كانت أرجوانية أو زرقاء فأنت من ذوات البشرة الفاتحة، وإذا كانت بذات لون يديك إذا بشرتك محايدة.
اختيار لون الشعر حسب لون البشرة:
البشرة الفاتحة تعد صبغات الشعر الشقراء ملائمة لصاحبة البشرة الفاتحة ذات العينين البنية، مما يضيف لإطلالتهن الطبيعية والجمال.
البشرة المحايدة
صبغات الشعر بألوان الشوكولاتة البنية هي الأفضل لصاحبات البشرة المحايدة، أو يفضل أيضا صبغات شقراء عسلية ذات جذور سوداء مما تعطي مظهر طبيعي ودافئ أكثر.
البشرة الداكنة

تعد صبغات الشعر الشقراء لون البلاتنيوم منها هو المفضل والعصري لصاحبا البشرة الداكنة، حيث يعطي ثقة وجاذبية أكثر لإطلالتهن في جميع المناسبات.

اختيار لون الشعر حسب فصول السنة

بعد تحديد لون البشرة، يساهم تحديد فصول السنة في اختيار ألوان صبغات الشعر، ففصل
الشتاء يحتاج إلى الألوان الدافئة من الصبغات، وفصل الصيف إلى الألوان الخفيفة.








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