نصائح تسهل عليكِ اختيار صبغة الشعر الأنسب للون بشرتك

(MENAFN
- Youm7) في بعض الأوقات تلجأ الكثير من الفتيات لصبغ وتغير لون شعرهن من الحين لآخر، وذلك لإسعاد أنفسهن أو اتباع الموضة أو غيرها، وتختلف الأسباب من فتاة إلى أخرى، ولكن المهم هو الوقت الذي تختار فيه الفتاة صبغة الشعر الجديدة، لأن بها تزداد جمال وإشراقة، أو تزداد سوءا
بأن يكون لون الصبغة الجديدة غير ملائم لبشرتها، ولكي تحظي بتجربة صبغة شعر جديدة مثالية دون تغيير لكثير من الألوان في المرة الواحدة وصولا إلى المثالية، إليك بعض النصائح وفقًا لما نشره موقع
instyle وهي:
لون البشرة
تندرج ألوان البشرة إلى ثلاث ألوان وهي الداكنة أو الفاتحة أو المحايدة، وإذا تخطئين في تحديد ومعرفة لون بشرتك انظري إلى عروق معصم يديك إذا كانت خضراء فأنت من أصحاب البشرة الداكنة، وإذا كانت أرجوانية أو زرقاء فأنت من ذوات البشرة الفاتحة، وإذا كانت بذات لون يديك إذا بشرتك محايدة.
اختيار لون الشعر حسب لون البشرة:
البشرة الفاتحة
تعد صبغات الشعر الشقراء ملائمة لصاحبة البشرة الفاتحة ذات العينين البنية، مما يضيف لإطلالتهن الطبيعية والجمال.
البشرة المحايدة
صبغات الشعر بألوان الشوكولاتة البنية هي الأفضل لصاحبات البشرة المحايدة، أو يفضل أيضا صبغات شقراء عسلية ذات جذور سوداء مما تعطي مظهر طبيعي ودافئ أكثر.
البشرة الداكنة
تعد صبغات الشعر الشقراء لون البلاتنيوم منها هو المفضل والعصري لصاحبا البشرة الداكنة، حيث يعطي ثقة وجاذبية أكثر لإطلالتهن في جميع المناسبات.
اختيار لون الشعر حسب فصول السنة
بعد تحديد لون البشرة، يساهم تحديد فصول السنة في اختيار ألوان صبغات الشعر، ففصل
الشتاء يحتاج إلى الألوان الدافئة من الصبغات، وفصل الصيف إلى الألوان الخفيفة.
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