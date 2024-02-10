5 خطوات تضمن ثبات أحمر الشفاه لأطول وقت.. استمتعي بالثقة

MENAFN - Youm7) أحمر الشفاه من أبرز أدوات المكياج التي لا غني عنها في حياة الفتيات، فالعديد منهن يضعن الروج بشكل يومي، لكن هناك بعض المشكلات التي تتسبب في عدم ثباته، وتركه آثار على الماج أو المنديل، لذا تواصل "اليوم السابع" مع سالي الفقي خبيرة التجميل والعناية بالبشرة والشعر لمعرفة أفضل الحيل التي تساعد في ثبات الروج لأطول فترة ممكنة.

فتاة تضع روج المقشر

في البداية قبل وضع أحمر الشفاه

لابد أن يكون هناك عناية جيدة بجلد الشفاه والحرص على تقشير الجلد الميت بطريقة شبه أسبوعية، لذا حضري مقشر مناسب من العسل والقليل من القهوة، وضعيه على الشفاه لمده 10 دقائق في حركات دائرية، ثم قومي بشطف الخليط.

المرطب

ضعي مرطب بشكل يومي للحفاظ على مرونة الجلد والتخلص من أي أسباب تؤدي إلى حدوث تشققات.

اختيار منتج مضمون

عند اختيار احمر الشفاه احرصي على أن يكون منتج موثوق لضمان الثبات وعدم التسبب في أي اضرار للجلد.

برايمر

من الممكن أن تضعين البرايمر الشفا على الشفاه للتخلص من أي ندبات في جلد الشفاه مما يساعد على ثبات الروج بشكل قوي ولفترة طويلة

محدد



قبل وضع الروج قومي بتحديد الشفاه بشكل مناسب، ثم قومي بوضع القليل من البودرة الشفافة، ثم انتظري لدقائق ثم قومي بوضع احمر الشفاه المفضل لديك.

روج احمر