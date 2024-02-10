5 خطوات تضمن ثبات أحمر الشفاه لأطول وقت.. استمتعي بالثقة

(MENAFN
- Youm7) أحمر الشفاه من أبرز أدوات المكياج التي لا غني عنها في حياة الفتيات، فالعديد منهن يضعن الروج بشكل يومي، لكن هناك بعض المشكلات التي تتسبب في عدم ثباته، وتركه آثار على الماج أو المنديل، لذا تواصل "اليوم السابع" مع سالي الفقي خبيرة التجميل والعناية بالبشرة والشعر لمعرفة أفضل الحيل التي تساعد في ثبات الروج لأطول فترة ممكنة.
فتاة تضع روج المقشر
في البداية قبل وضع أحمر الشفاه
لابد أن يكون هناك عناية جيدة بجلد الشفاه والحرص على تقشير الجلد الميت بطريقة شبه أسبوعية، لذا حضري مقشر مناسب من العسل والقليل من القهوة، وضعيه على الشفاه لمده 10 دقائق في حركات دائرية، ثم قومي بشطف الخليط.
المرطب
ضعي مرطب بشكل يومي للحفاظ على مرونة الجلد والتخلص من أي أسباب تؤدي إلى حدوث تشققات.
اختيار منتج مضمون
عند اختيار احمر الشفاه احرصي على أن يكون منتج موثوق لضمان الثبات وعدم التسبب في أي اضرار للجلد.
برايمر
من الممكن أن تضعين البرايمر الشفا على الشفاه للتخلص من أي ندبات في جلد الشفاه مما يساعد على ثبات الروج بشكل قوي ولفترة طويلة
محدد
قبل وضع الروج قومي بتحديد الشفاه بشكل مناسب، ثم قومي بوضع القليل من البودرة الشفافة، ثم انتظري لدقائق ثم قومي بوضع احمر الشفاه المفضل لديك.
روج احمر
MENAFN10022024000132011024ID1107837043
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.