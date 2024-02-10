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أوابك: 112.4 مليون طن صادرات الدول العربية من الغاز المسال 2023

2/10/2024 11:26:01 PM
(MENAFN- Youm7) ذكر تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك ، أن صادرات الدول العربية مجتمعة من الغاز المسال خلال عام 2023 بلغت نحو 112.4 مليون طن، مقابل 114.3 مليون طن خلال عام 2022، أي بتراجع طفيف نسبته 1.5%، وقد استطاعت الدول العربية الاستحواذ على حصة سوقية عالمية بلغت نحو 27.4%.



وأضاف التقرير الذى أعده
المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك"، أنه في دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي)، وبعد أن سجلت صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من عام 2023 نحو 1.2 مليون طن، ارتفعت خلال الربع الثاني إلى 1.4 مليون طن ثم استقرت خلال الربعين الثالث والرابع عند 1.2 مليون طن.



وتابع التقرير،إجمالا كأداء على مدار عام 2023، بلغت صادرات دولة الإمارات نحو 5 مليون طن مقابل 5.3 مليون طن خلال عام 2022 بنسبة تراجع سنوي%6.6.



وخلال عام 2023 ، توجهت كافة الشحنات من محطة "أدنوك للغاز"، محطة الإسالة الوحيدة في دولة الإمارات الواقعة في جزيرة داس، صوب الأسواق الأسيوية (الهند وكوريا الجنوبية، واليابان والصين، وتايوان باستثناء شحنة واحدة بحمولة 137 ألف متر مكعب توجهت إلى ألمانيا على متن الناقلة "عش" في شهر فبراير 2023، وذلك في إطار التشغيل التجريبي لمرفأ Brunsbüttel العائم، وهو أحد المرافئ التي شيدتها ألمانيا مؤخراً لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من السوق العالمي، بغية سد الفجوة الناتجة عن توقف إمدادات الغاز من روسيا عبر خطوط الأنابيب.



وذكر التقرير،تعد شحنة "أدنوك للغاز" أول شحنة يتم تصديرها إلى ألمانيا من منطقة الشرق الأوسط، وتأتي تجسيداً للعلاقات الاستراتيجية بين ألمانيا ودولةالإمارات، كما صدرت "أدنوك للغاز" شحنة أخرى إلى دولة الكويت، حمولة 60 ألف طن في شهر يونيو2023.














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