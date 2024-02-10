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8 معلومات عن مشروع مركز بيانات اقتصادية قناة السويس الأول من نوعه

2/10/2024 11:26:01 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في اجتماع مجلس الإدارة الأخير الموقف الحالي للمشروعات الاستثمارية التي حصلت على موافقات لبدء العمل بالمنطقة، وكان من بين هذه المشروعات مركز كيميت مصر للبيانات، ويعرض "اليوم السابع" أهم المعلومات المتعلقة بهذا المركز.



- وافق مجلس إدارة الهيئة على مشروع مركز للبيانات" Data Center" وهو الأول من نوعه داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



- يقع مشروع "مركز كيميت مصر للبيانات" في منطقة السخنة الصناعية.



- ويقام المشروع على مساحة 80 ألف م2، بتكلفة استثمارية 224 مليون دولار.



- ويجري المشروع على مرحلتين وبطاقة إنتاجية 2500 حامل للخوادم.



- وينقسم المشروع على مرحلتين بحيث تكون استثمارات المرحلة الأولى 148 مليون دولار، والمرحلة الثانية 76 مليون دولار.



- تشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المشروع بحصة مقابل حق الانتفاع بالأرض من خلال ذراعها الاستثمارية "شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار".



- يسمح هذا المشروع الواعد بتوطين قطاع خدمي يمثل أهمية كبرى في مصر تماشيًا مع رؤية مصر 2030 محور التحول الرقمي، فضلًا عن تصدير الخدمة للأسواق المجاورة وكبرى شركات التقنية العالمية.



- يمثل المشروع قيمة مضافة للموقع الاستراتيجي للهيئة حيث تعبر كابلات الإنترنت البحرية أسفل قناة السويس.












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