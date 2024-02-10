تطورات جديدة فى سوق الأسماك اليوم الأحد 11 فبراير 2024

(MENAFN
- Youm7) ننشر أسعار الأسماك في الأسواق اليوم بمصر، وسجل كيلو البلطي مقاس 1 سعر تراوح بين 78 إلي 84 جنيها للكيلو في سوق الجملة، وبلغ سعر البلطي مقاس رقم 2 ما بين 72 إلى 76 جنيها، والبلطي الأسواني 20 إلى 60 جنيها في الجملة، وقشر البياض 75 إلى 145 جنيها.
وبلغ سعر البياض البلدي 80 إلى 120 جنيها، وبياض بحيرة ناصر وبياض المزارع 30 إلى 60 جنيها، والقراميط 30 إلى 60 جنيها، والثعابين 50 إلى 300 جنيها، والمكرونة الخليجي 80 إلى 90 جنيها، والمكرونة السويسي 80 إلى 120 جنيها، والبرانيس 80 إلى 120 جنيها
والسمك الموسي 180 إلى 400 جنيها، والمكرونة المجمدة 30 إلى 50 جنيها، والسبيط 180 إلى 400 جنيها في سوق العبور، والكابوريا 40 إلى 210 جنيها، والجمبري "جامبو" 540 إلى 600 جنيها، والجمبري 1
يسجل 420 و 510 جنيها، والجمبري مقاس 2 يسجل 330 و 410 جنيهات.
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