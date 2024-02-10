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تطورات جديدة فى سوق الأسماك اليوم الأحد 11 فبراير 2024

2/10/2024 11:26:01 PM
(MENAFN- Youm7) ننشر أسعار الأسماك في الأسواق اليوم بمصر، وسجل كيلو البلطي مقاس 1 سعر تراوح بين 78 إلي 84 جنيها للكيلو في سوق الجملة، وبلغ سعر البلطي مقاس رقم 2 ما بين 72 إلى 76 جنيها، والبلطي الأسواني 20 إلى 60 جنيها في الجملة، وقشر البياض 75 إلى 145 جنيها.

وبلغ سعر البياض البلدي 80 إلى 120 جنيها، وبياض بحيرة ناصر وبياض المزارع 30 إلى 60 جنيها، والقراميط 30 إلى 60 جنيها، والثعابين 50 إلى 300 جنيها، والمكرونة الخليجي 80 إلى 90 جنيها، والمكرونة السويسي 80 إلى 120 جنيها، والبرانيس 80 إلى 120 جنيها

والسمك الموسي 180 إلى 400 جنيها، والمكرونة المجمدة 30 إلى 50 جنيها، والسبيط 180 إلى 400 جنيها في سوق العبور، والكابوريا 40 إلى 210 جنيها، والجمبري "جامبو" 540 إلى 600 جنيها، والجمبري 1
يسجل 420 و 510 جنيها، والجمبري مقاس 2 يسجل 330 و 410 جنيهات.









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