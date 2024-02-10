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اليوم.. اتحاد الصناعات يستقبل وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى

2/10/2024 11:26:01 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن اتحاد الصناعا ، أنه سيستضيف اليوم، الأحد، وفد المفوضية الأوروبية برئاسة توماس جيراسيموس – المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية المعنية في إطار متابعة اتحاد الصناعات المصرية للمستجدات المتعلقة بآلية تعديل الحدود الكربونية، والعمل علي إيجاد الحلول والمقترحات المناسبة لمواجهة تداعيات تطبيق الألية علي واردات الإتحاد الأوروبي علي قطاع الأسمدة والهيدروجين ومنها المنتجات المصرية في هذه القطاعات



وقال الاتحاد، إن اللقاء سيشمل طرح كافة الاستفسارات التي تتعلق بتطبيق آليات تعديل الحدود الكربونية ومناقشتها مع أعضاء وفد المفوضية الأوروبية والحكوميين المعنيين من الجانب المصري.



ويشارك في اللقاء مجموعة من سفراء الاتحاد الأوربي وذلك للوقوف علي أهم المقترحات والتحديات لمواجهة تداعيات تطبيق القانون واستفسارات الشركات حول كيفية التوافق مع اشتراطات الآلية الأوروبية الصادرة.












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