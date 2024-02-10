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6 معلومات حول تفاصيل توريد ماكينات أكبر مصنع غزل فى العالم

2/10/2024 11:26:01 PM
(MENAFN- Youm7) تسابق الحكومة الزمن للانتهاء من تركيب الماكينات الحيثة بمختف مصانع الغزل والنسيج خاصة أكبر مصنع غزل في العام في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة ، حيث عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام ،مؤخرا اجتماعا مع
توماس أويترلي رئيس شركة ريتر السويسرية الرائدة عالميا في صناعة ماكينات الغزل، والوفد المرافق له، تعرف على التفاصيل في 6 معلومات .

1 – تم متابعة موقف توريد الماكينات والمعدات والآلات الحديثة التى تقوم الشركة السويسرية بتوفيرها للمصانع الجديدة التي يشملها مشروع التطوير والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد فى إطار الخطة العامة للتنفيذ فى جميع المواقع وتوقيتات الانتهاء من الإنشاءات ومواعيد التشغيل.

2 – متابعة عمليات التشغيل في مصنع "غزل 4" باكورة المصانع الجديدة ومراجعة المواصفات للغزول المنتجة وتوفير بعض قطع الغيار التى يتم استهلاكها والمطلوبة بشكل دائم.

3 – تضمن اللقاء الأعمال النهائية لتركيب ماكينات مصنع "غزل 1" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم من حيث عدد المرادن التي تبلغ نحو 183 ألف مردن تحت سقف واحد، حيث يتم حاليا الانتهاء من المصنع استعدادا لبدء التشغيل التجريبي.


4 - الالتزام بعمليات توريد الماكينات في المواعيد المحددة من أهم عناصر الجدول الزمنى للانتهاء من تنفيذ المصانع فى إطار خطة التطوير.

5 - الماكينات الجديدة تعمل بأحدث التقنيات والتكنولوجيا بما يحقق كفاءة التشغيل وجودة عالية في المنتجات ويوفر في استهلاك الطاقة.

6 - توفير الخدمات اللاحقة لعمليات التوريد والتركيب للماكينات لضمان الاستدامة فى التشغيل وتحقيق معدلات الإنتاج المستهدفة، وكذلك مواصلة تنفيذ البرنامج التدريبي للعاملين على كيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة في الماكينات والآلات الجديدة.









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