أفلام مجانية واحتفالات.. أسبوع لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع أهل مصر

MENAFN - Youm7) تقدم الهيئة العامة لقصور الثقاف برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع مجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم الجمعة 9 فبراير حتى الخميس المقبل 15 فبراير، ضمن برامج وزارة الثقافة.

من أبرز تلك الفعاليات انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي التاسع والعشرين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" الذى تنظمه الهيئة بمحافظة أسوان، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، بدءًا من غدٍ السبت وحتى يوم 17 من الشهر الحالي، باستضافة مجموعة من الأطفال من 6 محافظات وهي شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد، أسوان، مطروح، حلايب والشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر، والأسمرات بالقاهرة، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، ولتأصيل الهوية الثقافية لديهم من خلال ورش العمل والنقاشات التي تخص الأمور المتعلقة بقضايا الطفل.

وفي السياق ذاته تستمر فعاليات الملتقى الثقافي الخامس عشر للفتاة والمرأة ضمن مشروع "أهل مصر" الذي يقام بمحافظة الوادي الجديد، وتقدم الهيئة خلاله عددا متنوعا من الورش الحرفية والفنية واللقاءات التثقيفية والأمسيات والجولات التي يشارك بها 143 فتاة وسيدة.

وتنظم قصور الثقافة عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية بمناسبة الاحتفال بكل من اليوم العالمي للمرأة والفتاة، واليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، إلى جانب استمرار الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، والأنشطة المقدمة للرواد بمناسبة ختام إجازة نصف العام الدراسي بمختلف المحافظات.

ويقدم قصر السينما بجاردن سيتي مجموعة متميزة من الأفلام العربية والأجنبية مجانا للجمهور، يعقب بعضها عدد من الندوات النقدية بحضور نقاد متخصصين.

ويشمل هذا الأسبوع أيضًا مجموعة من الندوات والأمسيات الأدبية، لنخبة من الأدباء والمفكرين، إلى جانب الورش الخاصة بكتابة القصة القصيرة.

كما تحفل الأجندة بعدد من الورش الفنية بقصور الثقافة بالمحافظات منها تعليم رسم البورتريه والمنظور، الطبيعة الصامتة، تصميمات بالطين الأسواني، العزف على الكمان، تعليم أساسيات الإيقاع، وورش المشغولات اليدوية، بالإضافة إلى اللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدة قضايا منها ثقافة المواطنة، الإرهاب الإلكتروني، السلام وبناء الشعوب، الصحة النفسية، العلاج بالموسيقى، وغيرها.