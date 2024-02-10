فى مثل هذا اليوم تم الإفراج عن نيلسون مانديلا بعد 27 من الاعتقال.. ما القصة؟

MENAFN - Youm7) في مثل هذا اليوم 11 فبراير 1990، أطلق سراح نيلسون مانديلا زعيم الحركة التي أنهت الفصل العنصرى فى جنوب أفريقيا بعد 27 عامًا.

وفى عام 1944، انضم مانديلا، وهو محامٍ، إلى المؤتمر الوطني الأفريقي، أقدم منظمة سياسية سوداء في جنوب أفريقيا، حيث أصبح زعيمًا لجناح الشباب في المؤتمر الوطني الأفريقي في جوهانسبرج.

وفى عام 1952، أصبح نائبًا للرئيس الوطني لحزب المؤتمر الوطنى الأفريقي، داعيًا إلى المقاومة اللاعنفية للفصل العنصري، وهو النظام المؤسسي في جنوب إفريقيا القائم على سيادة البيض والفصل العنصري، ومع ذلك، بعد مذبحة المتظاهرين السود المسالمين في شاربفيل عام 1960، ساعد نيلسون في تنظيم فرع شبه عسكري لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي للمشاركة في حرب عصابات ضد حكومة الأقلية البيضاء.

في عام 1961، ألقي القبض عليه بتهمة الخيانة، وعلى الرغم من تبرئته، تم القبض عليه مرة أخرى في عام 1962 بتهمة مغادرة البلاد بشكل غير قانوني، أدين وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في سجن جزيرة روبن، وتم تقديمه للمحاكمة مرة أخرى في عام 1964 بتهمة التخريب، وفي يونيو 1964، أدين مع العديد من قادة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الآخرين وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

أمضى مانديلا أول 18 عامًا من سنواته الـ 27 في السجن في سجن جزيرة روبن الوحشي، واحتجز في زنزانة صغيرة دون سرير أو سباكة، وأُجبر على القيام بالأشغال الشاقة في أحد المحاجر،كان بإمكانه كتابة واستلام رسالة مرة كل ستة أشهر، ومرة ​​واحدة في السنة سُمح له بلقاء زائر لمدة 30 دقيقة. ومع ذلك، ظل تصميم مانديلا دون انقطاع، وبينما ظل الزعيم الرمزي للحركة المناهضة للفصل العنصري، قاد حركة العصيان المدني في السجن التي أجبرت مسؤولي جنوب أفريقيا على تحسين الظروف بشكل كبير في جزيرة روبن، وتم نقله لاحقًا إلى مكان آخر، حيث عاش تحت الإقامة الجبرية.

في عام 1989، أصبح إف دبليو دي كليرك رئيسًا لجنوب إفريقيا وبدأ في تفكيك نظام الفصل العنصري، رفع دي كليرك الحظر المفروض على حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، وأوقف عمليات الإعدام، وفي فبراير 1990 أمر بالإفراج عن نيلسون مانديلا.