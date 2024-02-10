فى مثل هذا اليوم تم الإفراج عن نيلسون مانديلا بعد 27 من الاعتقال.. ما القصة؟

(MENAFN
- Youm7) في مثل هذا اليوم 11 فبراير 1990، أطلق سراح نيلسون مانديلا زعيم الحركة التي أنهت الفصل العنصرى فى جنوب أفريقيا بعد 27 عامًا.
وفى عام 1944، انضم مانديلا، وهو محامٍ، إلى المؤتمر الوطني الأفريقي، أقدم منظمة سياسية سوداء في جنوب أفريقيا، حيث أصبح زعيمًا لجناح الشباب في المؤتمر الوطني الأفريقي في جوهانسبرج.
وفى عام 1952، أصبح نائبًا للرئيس الوطني لحزب المؤتمر الوطنى الأفريقي، داعيًا إلى المقاومة اللاعنفية للفصل العنصري، وهو النظام المؤسسي في جنوب إفريقيا القائم على سيادة البيض والفصل العنصري، ومع ذلك، بعد مذبحة المتظاهرين السود المسالمين في شاربفيل عام 1960، ساعد نيلسون في تنظيم فرع شبه عسكري لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي للمشاركة في حرب عصابات ضد حكومة الأقلية البيضاء.
في عام 1961، ألقي القبض عليه بتهمة الخيانة، وعلى الرغم من تبرئته، تم القبض عليه مرة أخرى في عام 1962 بتهمة مغادرة البلاد بشكل غير قانوني، أدين وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في سجن جزيرة روبن، وتم تقديمه للمحاكمة مرة أخرى في عام 1964 بتهمة التخريب، وفي يونيو 1964، أدين مع العديد من قادة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الآخرين وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
أمضى مانديلا أول 18 عامًا من سنواته الـ 27 في السجن في سجن جزيرة روبن الوحشي، واحتجز في زنزانة صغيرة دون سرير أو سباكة، وأُجبر على القيام بالأشغال الشاقة في أحد المحاجر،كان بإمكانه كتابة واستلام رسالة مرة كل ستة أشهر، ومرة واحدة في السنة سُمح له بلقاء زائر لمدة 30 دقيقة. ومع ذلك، ظل تصميم مانديلا دون انقطاع، وبينما ظل الزعيم الرمزي للحركة المناهضة للفصل العنصري، قاد حركة العصيان المدني في السجن التي أجبرت مسؤولي جنوب أفريقيا على تحسين الظروف بشكل كبير في جزيرة روبن، وتم نقله لاحقًا إلى مكان آخر، حيث عاش تحت الإقامة الجبرية.
في عام 1989، أصبح إف دبليو دي كليرك رئيسًا لجنوب إفريقيا وبدأ في تفكيك نظام الفصل العنصري، رفع دي كليرك الحظر المفروض على حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، وأوقف عمليات الإعدام، وفي فبراير 1990 أمر بالإفراج عن نيلسون مانديلا.
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