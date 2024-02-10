أمسية ثقافية للاحتفاء بالناقد الفلسطيني إبراهيم السعافين فى الأعلى للثقافة

MENAFN - Youm7) تنظملجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية، بالمجلس الأعلى للثقافة ، أمسية للاحتفاء بالناقد والشاعر الفلسطيني إبراهيم السعافين، وذلك يوم الأربعاء21 فبراير الحالي، في تمام الساعة السابعة مساءً أونلاين.

ويشارك بالندوة الدكتور أحمد درويش مقرر لجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية بالمجلس،

والناقد والشاعر الفلسطيني الدكتور إبراهيم السعافين عضو مجمع اللغة العربية الأردني، والدكتور أحمد عبد الحميد مدرس علم اللغة بكلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتور أحمد محمد ويس أستاذ النقد ونظرية الأدب - كلية الآداب جامعة البحرين، والدكتور جمال مقابله أستاذ النقد الأدبي بجامعتي الإمارات والهاشمية، والدكتور شريف الجيار أستاذ النقد الأدبى كلية الآداب جامعة بني سويف، والكاتب مصطفى عبد الله، ويديرها الدكتور محمود الضبع أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس

كما يشارك الدكتور سعيد الوكيل أستاذ النقد والأدب العربي الحديث بكلية الآداب بجامعة عين شمس، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية.

جدير بالذكر، أن المجلس الأعلى للثقافة قد أعلن عن مسابقة لجنة الشعر في الفروع "ديوان شعر الفصحى- ديوان شعر العامية - مقال في نقد الشعر" لعام 2024، والتي تنظمها لجنة الشعر بالمجلس.

وتأتى جوائز المسابقة كالتالي: أولاً: ديوان شعر الفصحى

10000 جنيه جائزة أولى

7000 جنيه جائزة ثانية

5000 جنيه جائزة ثالثة

ثانيًا: ديوان شعر العامية

10000 جنيه جائزة أولى

7000 جنيه جائزة ثانية

5000 جنيه جائزة ثالثة

ثالثًا: مقال في نقد الشعر

10000 جنيه جائزة أولى

7000 جنيه جائزة ثانية

5000 جنيه جائزة ثالثة

أما عن شروط المسابقة فهي كالتالي:

1-

ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا في تاريخ التقدم للمسابقة.

2-

ألا يكون المتقدم قد فاز بإحدى جوائز لجنة الشعر من قبل.

3-

أن يكون العمل المقدم غير منشور، ولا يقل عدد صفحاته عن 100 صفحة.

4-

ألا يكون العمل المقدم قد فاز بجائزة أخرى أو تم تقديمه لمسابقة أخرى حتى الإعلان عن نتيجة المسابقة.

5-

يتم تقديم نسخة مطبوعة وأخرى إلكترونية

(ملف

word).

على المتقدم التوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء استمارة المسابقة وتسليم:

- سيرة ذاتية مختصرة مطبوعة.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

- خطاب بنكي برقم الحساب (في حالة الفوز).

- تقدم الأعمال خلال الفترة من 1 فبراير حتى 31 مارس 2024.