أمسية ثقافية للاحتفاء بالناقد الفلسطيني إبراهيم السعافين فى الأعلى للثقافة

(MENAFN
- Youm7) تنظم
لجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية، بالمجلس الأعلى للثقافة ، أمسية للاحتفاء بالناقد والشاعر الفلسطيني إبراهيم السعافين، وذلك يوم الأربعاء21 فبراير الحالي، في تمام الساعة السابعة مساءً أونلاين.
ويشارك بالندوة الدكتور أحمد درويش مقرر لجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية بالمجلس،
والناقد والشاعر الفلسطيني الدكتور إبراهيم السعافين عضو مجمع اللغة العربية الأردني، والدكتور أحمد عبد الحميد مدرس علم اللغة بكلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتور أحمد محمد ويس أستاذ النقد ونظرية الأدب - كلية الآداب جامعة البحرين، والدكتور جمال مقابله أستاذ النقد الأدبي بجامعتي الإمارات والهاشمية، والدكتور شريف الجيار أستاذ النقد الأدبى كلية الآداب جامعة بني سويف، والكاتب مصطفى عبد الله، ويديرها الدكتور محمود الضبع أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس
كما يشارك الدكتور سعيد الوكيل أستاذ النقد والأدب العربي الحديث بكلية الآداب بجامعة عين شمس، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية.
جدير بالذكر، أن المجلس الأعلى للثقافة قد أعلن عن مسابقة لجنة الشعر في الفروع "ديوان شعر الفصحى- ديوان شعر العامية - مقال في نقد الشعر" لعام 2024، والتي تنظمها لجنة الشعر بالمجلس.
وتأتى جوائز المسابقة كالتالي: أولاً: ديوان شعر الفصحى
10000 جنيه جائزة أولى
7000 جنيه جائزة ثانية
5000 جنيه جائزة ثالثة
ثانيًا: ديوان شعر العامية
10000 جنيه جائزة أولى
7000 جنيه جائزة ثانية
5000 جنيه جائزة ثالثة
ثالثًا: مقال في نقد الشعر
10000 جنيه جائزة أولى
7000 جنيه جائزة ثانية
5000 جنيه جائزة ثالثة
أما عن شروط المسابقة فهي كالتالي:
1-
ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا في تاريخ التقدم للمسابقة.
2-
ألا يكون المتقدم قد فاز بإحدى جوائز لجنة الشعر من قبل.
3-
أن يكون العمل المقدم غير منشور، ولا يقل عدد صفحاته عن 100 صفحة.
4-
ألا يكون العمل المقدم قد فاز بجائزة أخرى أو تم تقديمه لمسابقة أخرى حتى الإعلان عن نتيجة المسابقة.
5-
يتم تقديم نسخة مطبوعة وأخرى إلكترونية
(ملف
word).
على المتقدم التوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء استمارة المسابقة وتسليم:
- سيرة ذاتية مختصرة مطبوعة.
- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.
- خطاب بنكي برقم الحساب (في حالة الفوز).
- تقدم الأعمال خلال الفترة من 1 فبراير حتى 31 مارس 2024.
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