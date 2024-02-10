معرض للآثار المصرية الفنية القديمة فى باريس.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) تزين عروض القطع الفنية من متحف اللوفر والمتحف المصري في القاهرة جدران معرض فنى تبلغ مساحته 2000 متر مربع وهي مصحوبة بالموسيقى الكلاسيكية والمعاصرة، وبعضها من الموسيقى التصويرية للأفلام.

وقالت فيرجيني مارتن، المديرة الفنية للمعرض، لإذاعة فرنسا الدولية: "يعتمد الاختيار على القطع الفنية التي تم الحفاظ عليها بشكل ملحوظ على الرغم من آلاف السنين التي تفصلنا عن هذه الحضارة"، ويستخدم المعرض تقنية جديدة تعتمد على إعادة البناء ثلاثي الأبعاد للمعابد.

وقال عالم المصريات الفرنسي جان جيوم أوليت بيليتييه، المستشار العلمى للمعرض، لإذاعة فرنسا الدولية: "هناك بالفعل حب وشغف للشرق وخاصة لمصر" وتابع: "لأن مصر أرض الألغاز، فهي لا تزال جزءًا كبيرًا من خيالنا الجماعى، خاصة فى فرنسا، وكانت هناك علاقة طويلة الأمد بين مصر وفرنسا منذ أن قاد نابليون بونابرت حملته على مصر في الفترة من 1798 إلى 1801".

تقول أوليت- بيليتييه: "يعود الفضل أيضًا إلى "عالم المصريات الفرنسي" شامبليون، الذي اكتشف مفتاح النصوص الهيروغليفية وتأكد من أن هذه الحروف الهيروغليفية لم تعد مجرد صور".

واحتفلت العديد من المتاحف بالذكرى السنوية لإنجاز شامبليون عام 1822 من خلال إقامة معارض تسلط الضوء على العلاقة العلمية والثقافية بين فرنسا ومصر.

المعرض



